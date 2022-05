Affaire Caizergues : "Je suis sûr qu'il n'est pas dans Mafate" affirme un gendarme en charge des recherches

C'est une vidéo d'une trentaine de minutes qui vient d'être publiée sur YouTube il y a quelques heures. Rafu, un journaliste métropolitain qui se passionne pour les crimes et les disparitions inexpliquées, y parle de La Réunion et de son disparu le plus emblématique : le gendarme mobile Mathieu Caizergues, introuvable depuis une randonnée au Maïdo en juin 2017. Des images de Mathieu enfant puis adolescent, son court parcours universitaire avant l'intégration dans la gendarmerie et sa passion pour son métier constituent le début de la publication. Puis, il est question de l'organisation de la fameuse randonnée avec deux collègues, Pascal et Christophe. L'un est gendarme. Le second est le mari d'une militaire.