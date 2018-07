Affaire Benalla: les policiers accusés et suspendus ont été placés en garde à vue

Nous l'apprenons par BFM TV, les trois fonctionnaires de police ont été placés ce samedi en garde à vue, après avoir été suspendus de leurs fonctions vendredi.



Le site précise qu'ils "sont placés sous ce statut pour les chefs de détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection et de violation du secret professionnel".



Ils sont accusés d'avoir fourni des vidéos de surveillance de la ville de Paris à Alexandre Benalla, sur lesquelles il apparaît. On le voit commettre des violences sur des manifestants le 1er mai dernier. Cependant il n'était pas censé avoir le droit d'y accéder.



Et c'est notamment pour ce fait qu'Alexandre Benalla a été licencié de l'Elysée et non pour les violences commises en elles-mêmes.



Pour l'heure, Alexandre Benalla est toujours en garde à vue depuis vendredi.