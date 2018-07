Affaire Benalla: Watergate, "affaire Macron", les comparaisons vont bon train

Alors que l'affaire Benalla, considérée comme l'une des affaires politiques les plus importantes, ne cesse de prendre de l'ampleur, le Président de la République, lui, continue de se murer dans le silence. En effet, bien qu'Emmanuel Macron ait validé la sanction donnée à Alexandre Benalla, ce dernier reste muet.



Ce qui réveille la flamme chez les autres personnages politiques, qui n'hésitent pas à prendre la parole et à donner leur avis sur cette affaire. Jean-Luc Mélenchon, député et chef de file de la France insoumise, demande justement à Emmanuel Macron "de s'exprimer et d'assumer", lors d'un entretien au quotidien du soir, repris par nos confrères de BFM TV.



Plus fort encore, Jean-Luc Mélenchon déclare que cette affaire de violences du 1er mai est une véritable affaire d'Etat, semblable à celle du Watergate. "Le monde entier est maintenant au courant. Si le premier ministre était venu nous voir pour assumer et dénoncer une situation inadmissible, on serait sans doute passés à autre chose", précise-t-il.



Quant à Marine Le Pen, elle n'a pas peur de dire que cette affaire prend l'allure d'une "affaire Macron", a-t-elle confié auprès de BFM TV. Pour elle, au-delà d'un "président de la République qui s'est enfermé dans un mutisme, tout le monde s'enfuit, personne ne répond. Gérard Collomb n'est pas là, le Premier ministre est sur le Tour de France."



Elle s'interroge également sur le pouvoir de certaines personnes. "Certains personnages sont protégés, mais qui les protège?", confie-t-elle toujours à la même source. Marine Le Pen a donc demandé à ce que la commission des Lois de l'Assemblée nationale se saisisse de l'affaire.