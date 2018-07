Politique Affaire Benalla: Gérard Collomb interpellé par Huguette Bello

- Huguette Bello : "M. le ministre, vous aviez dit tout à l'heure que vous pensiez qu'Alexandre Benalla faisait partie des services de police. À quel moment avez-vous compris que cela n'était pas le cas ?"



- Huguette Bello : "Vous aviez dit tout à l'heure que le grade de lieutenant-colonel n'est pas un avancement mais lié à une mission précise. Sur quelle mission M.Benalla est intervenu au titre de ce grade de lieutenant-colonel ?"



- Gérard Collomb: "Dès que l'expertise était terminée, il perdait le grade qu'il pouvait avoir"



- Huguette Bello : "Vous nous avez confirmé qu'il y a un projet de réforme pour la sécurité du président de la République. Est-ce que ce projet de réforme prévoit des recrutements en dehors de la police et de la gendarmerie ? Autrement dit, nous aimerions savoir si l'enjeu de rationalisation des services et des emplois dont vous parlez peut aller jusqu'à un recrutement en dehors du service public de sécurité ?"



- Gérard Collomb : "Ma principale recommandation portait sur la nécessité de maintenir un lien organique entre la nouvelle structure et le ministère de l'Intérieur en prévoyant notamment que le recrutement et la gestion du personnel resterait au ministère de l'Intérieur" À l'occasion de l'audition ce lundi du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, empêtré dans l'affaire Benalla, la députée de la seconde circonscription, Huguette Bello, membre de la commission des lois, en a profité pour le "cuisiner"... La parlementaire lui a en effet demandé si le projet de réforme de la sécurité du Président de la République prévoyait des recrutements en dehors des services de police et de gendarmerie.



Huguette Bello : "Alexandre Benalla affirme qu'il s'est rendu à la manifestation du 1er mai non pas de sa propre initiative mais sur invitation de la préfecture de police. Quelle est l'appréciation que vous portez sur cette déclaration ?"



Alain Gibelin : "M.Benalla n'a en aucun cas été invité à participer, je le répète, je le redis, à une opération de maintien de l'ordre" par la préfecture de police de Paris.



Huguette Bello : "Est-ce qu'il y a des situations comparables dans lesquelles des personnes auraient été présentes sans avoir été autorisées, bref est-ce que la police a en mémoire des observateurs sans autorisation ?"



Alain Gibelin : "Je n'ai pas d'exemples en 30 ans de police de cette nature là". Également appelé à s'exprimer sur cette affaire, le directeur de l'ordre public et de la circulation à la préfecture de police de Paris, Alain Gibelin a aussi eu droit aux questions d'Huguette Bello. Cette dernière lui a demandé de faire la lumière sur la manifestation parisienne du 1er mai dernier.

