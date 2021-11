A la Une . Affaire Alec Baldwin : Les avocats évoquent un "sabotage"

L’enquête se poursuit autour du tir mortel effectué par Alec Baldwin lors du tournage du film Rust. Les avocats de l’armurière de la production évoquent un sabotage. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 4 Novembre 2021 à 11:19

Le 23 octobre, Halyna Hutchins, directrice la photographie, a trouvé la mort sur le tournage du film Rust. C’est l’acteur Alec Baldwin qui a tiré le coup de feu fatal lors d’une répétition. Une des munitions factices ayant été remplacées par une vraie balle.



Les enquêteurs se sont évidemment tournés en premier vers Hannah Gutierrez-Reed, l’armurière responsable des armes du tournage. Les avocats de cette dernière se sont exprimés à la télévision NBC pour défendre leur cliente.



Me Jason Bowles assure que sa cliente a bien chargé l’arme avec des cartouches se trouvant dans une boîte de munitions factices. "Nous supposons que quelqu'un a dû mettre la munition réelle dans cette boîte. Si on y pense, la personne qui a mis cette munition réelle dans la boîte de cartouches factices devait vouloir commettre un sabotage sur le tournage. (…) C’est la seule raison pour faire une chose pareille", a-t-il indiqué.



Une ambiance délétère sur le plateau



Rapidement, l’avocat a pointé du doigt l’ambiance électrique décrite par les membres de l’équipe. "Il y a des gens qui avaient quitté le tournage, qui étaient partis parce qu'ils étaient mécontents", a précisé Me Bowles.



"Il y a le laps de temps, approximativement entre 11 heures et 13 heures ce jour-là, durant lequel les armes à feu étaient parfois sans surveillance", a-t-il ajouté.



Aucune arrestation n’a eu lieu pour le moment, mais la justice confirme la possibilité de poursuites pénales si des responsabilités étaient établies.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur