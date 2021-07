Faits-divers Affaire Air Cocaïne: les deux pilotes acquittés

La cour d'assises d'appel d'Aix-en-Provence a rendu son verdict dans l'affaire dite "Air Cocaïne". Les deux pilotes du jet qui s'apprêtait à quitter la République Dominicaine avec 700 kilos de cocaïne avaient écopé de 6 ans de prison. Auparavant, ils avaient été condamnés par la justice de l'île des Caraïbes à 20 ans de prison et avaient réussi à organiser leur fuite par la mer. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 9 Juillet 2021 à 15:25

Pascal Fauret et Bruno Odos ont toujours affirmé ignorer qu'ils s'apprêtaient à décoller de l'aéroport de Punta Cana pour St-Tropez dans un avion chargé de 26 valises contenant 700 kilos de cocaïne (valeur estimée 50 millions d'euros).



Quatre personnes avaient été arrêtées sur le tarmac de la ville la plus touristique de la République Dominicaine en cette nuit de mars 2013. Un passager, un membre d'équipage et les deux pilotes du Falcon 50 loué par le lunetier Alain Afflelou à une compagnie privée. Ces derniers avaient été jetés en prison pour 20 ans.



Après deux ans d'incarcération "à regarder le plafond de ma chambre" a confié ce vendredi Bruno Odos, les deux détenus avaient réussi à être exfiltrés avec l'aide d'un spécialiste de la sûreté aérienne. Ils s'étaient enfuis par bateau et avaient pu regagner la France.



En première instance en avril 2019, ils avaient été tenus pour partie responsable du trafic de drogue et été condamnés à 6 ans de prison.



Ce jeudi 8 juillet, la cour d'assises spéciale d'appel d'Aix-en-Provence a rendu son verdict après cinq semaines d'audience et un délibéré de dix heures.



Les deux gérants de la compagnie pour laquelle travaillaient les deux pilotes ont été condamnés a 6 ans de réclusion et le commanditaire présumé du trafic à 18 ans, pour importation, tentative d'importation de cocaïne en bande organisée entre décembre 2012 et mars 2013.



Huit ans après les faits, les deux sexagénaires acquittés qui affirment avoir vécu "un cauchemar" ont réussi dans leur axe de défense à démontrer qu'ils n'avaient pas à savoir ce que transportaient leurs clients dans leurs bagages.