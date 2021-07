A la Une . Affaire Adama Traoré : un complément d'expertise médicale et un nouveau témoignage pourraient changer la donne

L'affaire Adama Traoré rebondit cinq ans après son décès dans la cour de la caserne de Persan (95) à la suite d'une interpellation peut-être trop "musclée". Un complément d'expertise est ordonnée par les juges d'instruction alors que les déclarations d'un témoin de la course poursuite pourraient changer le cours de l'enquête. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 19 Juillet 2021 à 12:33

Ce samedi 17 juillet, une centaine de personnes se sont rassemblées et ont défilé dans les rues de Persan et de Beaumont-sur-Oise (95), où, il y cinq ans, Adama Traoré a trouvé la mort dans des circonstances qu'une enquête toujours en cours tente de déterminer.

La famille de la victime, par la voix de sa soeur, Assa Traoré, se bat pour faire reconnaître la responsabilité de la gendarmerie dans cette tragédie.



Le 30 juin dernier, les juges d'instruction en charge de cette affaire devenue emblématique ont ordonné un complément d'expertise médicale compte tenu de nouveaux éléments et témoignages recueillis, indique la presse nationale.



En janvier dernier, les experts belges sollicités dans ce dossier avaient indiqué qu'Adama Traoré avait succombé en ce jour de canicule suite "à un coup de chaud" qui n'aurait "probablement" pas été mortel sans les circonstances de son interpellation. Les quatre experts sont de nouveau amenés à se prononcer.



On se souvient que le 19 juillet 2016, deux pelotons de gendarmerie de la ville de Beaumont-sur-Oise, commune située à 30 km de Paris, recherchent Bagui Traoré, soupçonné d'être au cœur d'une affaire d'extorsion de fonds.



Il s'enfuit une première fois



Vers 17 heures, ils le croisent en compagnie de son frère Adama qui se déplace en vélo dans une rue du centre-ville. A la vue des militaires, ce dernier s'enfuit en courant. Il est poursuivi par deux gendarmes, l'un d'eux parvenant à lui passer les menottes après 300 mètres de course à pied dans la cour de l'hôtel de ville. Adama Traoré réussit à s'enfuir de nouveau. L'enquête montrera qu'il se trouvait en possession d'un sachet contenant des stupéfiants ainsi que de l'agent liquide.



Interpellé dans un appartement sans témoin



Quelques minutes plus tard, il est repéré par une patrouille de la gendarmerie de Persan. Trois gendarmes parviennent à le localiser au rez-de-chaussée d'un appartement et procèdent à son interpellation à l'intérieur du logement. Une opération au cours de laquelle ils indiquent avoir fait usage de la force pour le maitriser.



Toute la question est de savoir si une trop forte pression aurait été exercée sur le corps du mis en cause décédé dans la cour de la brigade de gendarmerie où il avait été conduit quelques instants plus tôt.



La première expertise rendue en 2018 avait indiqué qu'Adama Traoré souffrait d'une maladie qui, conjuguée aux efforts qu'il avait fournis en tentant d'échapper à son interpellation, avait provoqué sa mort.



Depuis le début de l'enquête, quatre rapports médicaux ont été réalisés. Ils présentent des conclusions différentes quant aux causes du décès du jeune homme.



Un essoufflement singulier



Un nouveau témoignage va peut-être changer la donne : celui d'un homme qui aurait croisé Adama Traoré et le gendarme qui venait de lui passer les menottes dans la cour de l'hôtel de ville de Beaumont avant qu'il ne s'échappe. "Il était essoufflé (...), il ne parlait pas (...), il n'était pas dans son état habituel", aurait rapporté le témoin. La thèse d'un arrêt cardiaque provoqué par un essoufflement doublé d'une maladie chronique pourrait alors être validée.