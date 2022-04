Aéroport de Pierrefonds : À quand une vraie reprise d'activité ?

Le trafic aéroportuaire reprend son envol un peu partout dans le monde. A l’aéroport de Pierrefonds à Saint-Pierre, il n’y a que la Compagnie Ewa qui opère deux rotations par semaine. Il se murmure la réouverture des vols vers l’Île Maurice. Air Mauritius à coup sûr sera de la partie mais qu’en sera-t-il d’Air Austral en difficulté ?



Ouvrons le champ des possibles et désenclavons le sud, cela donnerait à comprendre et à dire qu’il s’agirait d’ouvrir l’aéroport de Pierrefonds à un nouveau modèle de transport, pour lequel sa dimension familiale est un atout ! Le monde est en mutation, nous changeons nos habitudes de déplacements, nous faisons davantage attention à notre bien-être, à notre qualité de vie. Il en est de même en matière de transports et nous voyons déjà les bénéfices de ces transformations.



En effet, nos concitoyens ne voyagent plus de la même manière et cela ne veut pas dire qu’ils ne voyageront plus du tout ! Bien au contraire ! Ils recommencent à voyager après deux années de pandémie. La petite différence et qui est de taille pour le coup est celles qu’ils ont changé de modes de voyage. Ils ne veulent plus du tout courir dans un aéroport trop grand, attendre indéfiniment la longue file d’attente à l’enregistrement de leurs bagages. Ils souhaiteraient tous un service davantage personnalisé, à la carte comme le disent les spécialités du voyage.



Par ailleurs certains dirigeants de Compagnies aériennes l’ont bien compris et élaborent de nouveaux business plan et adaptent leurs marchés en surveillant l’équilibre de l’offre et de la demande dans un secteur, celui de l’aérien ou la concurrence est rude surtout sur une destination de et vers La Réunion. Tout le monde veut s’offrir le gâteau et si c’est quelqu’un d’autre qui vous le propose, c’est encore mieux ! Vous conserverez vos finances même si c’est seulement pour avoir des miettes.



Toutefois, les Responsables de l’Aéroport de Pierrefonds eux aussi auront à adapter l’infrastructure. Elle s’est toujours mise aux normes aéronautiques du XXIème siècle pour que les compagnies aériennes puissent se poser aisément. Ces dernières aussi devraient se positionner sur cette structure du Sud. La Micro Région Sud et de l’Ouest qui est si proche abrite 60 % de la population réunionnaises, un chiffre négligeable de voyageurs potentiels ?



De plus, L’aéroport de Pierrefonds est situé sur le territoire de la Commune de Saint-Pierre, Capitale du Sud, n’oublions pas non plus les effets associés et nous n’avons pas évoqué le fret aéroportuaire qui serait un fret maraîchers d’excellence et d’exception et la fenêtre de Notre Île ouvert aux regards Nationale et pourquoi pas Internationales. De grosses entreprises de logistiques sont basées dans le sud juste à côté de cette plateforme aérienne sudiste, et le port sec de Saint-Pierre débutera son activité fin 2022 au plus tard cela se passe de commentaire !



Aussi, Les Compagnies aériennes devraient se pencher avec sérieux sur ce bassin de chalandises en tant que potentiels passagers à faire monter à bord de leurs aéronefs et laisser tomber les ornières d’un adage dépassés qui donnent toujours crédit au fait que l’aéroport de Saint-Pierre déséquilibrerai l’essor de son aîné, l’aéroport de Saint-Denis. Gageons, un esprit neuf ou l’un et l’autre feraient l’effort de la complémentarité et non plus faire valoir la dualité qui divise, sépare et éloigne.



Enfin, L’Heure « H » n’est-elle pas venue que celui du rapprochement, de la complémentarité ?! Il gagnerait au développement économique de La Réunion tout entière, romprait la fracture sociale d’un déséquilibre toujours plus qu’évident et rapprocherait les membres du même Famille au sein de laquelle nous aimons et fait bon vivre réunis tous ensemble à l’Île La Réunion.