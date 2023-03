Aéroport de Mayotte : Petite-Terre rappelle l’engagement pris par Macron

La construction d’un aéroport international à Mayotte est un combat qui dure depuis des décennies. Dans une énième tentative, les élus de Petite-Terre ont adressé une lettre ouverte au ministre des Outre-mer, Jean-Francois Carenco, pour lui rappeler l’engagement qu’avait pris le président Macron à propos de ce projet, rapporte France TV Info.



Entre-temps, la direction générale de l’aviation civile avait, lors d’une réunion le 25 janvier dernier, présenté un projet de construction d’un autre aéroport à Mtsangamouji en Grande-Terre.



Emmanuel Macron avait pour sa part pris l’engagement auprès des Mahorais d'un démarrage des travaux pour l’allongement de la piste longue et ainsi permettre une liaison directe de qualité entre Mayotte et le Monde.



Les conseillères départementales de Pamandzi et de Labattoire, Sohirat Elhadad et Maymounati Moussa, et leurs homologues Daniel Zaïdani, Omar Ali et Saïd Omar Oili, maire de Dzaoudzi-Labattoir et président de l'intercommunalité de Petite-Terre, ont apposé leur signature au bas de la missive adressée au ministre Carenco.