Aéroport de La Réunion Roland Garros : un site internet pour faciliter son voyage

L’aéroport a mis en ligne le 1er juillet une version considérablement enrichie de son site internet. www.reunion.aeroport.fr propose de nombreuses fonctionnalités nouvelles et des informations très complètes sur l’ensemble des services offerts par la plate-forme.



Informer, orienter, simplifier : avec ce nouveau site, l’aéroport a l’ambition de créer un écosystème digital qui contribue à faire d’un parcours à l’aéroport Roland Garros une expérience réussie.



Outre les dernières évolutions de la réglementation sanitaire sur les voyages de et vers La Réunion, les passagers y trouvent tous les renseignements pratiques sur leur parcours, des parcs de stationnement à l’embarquement, sur les moyens de transport desservant l’aéroport Roland Garros, les offres de location de voitures à la sortie de l’aérogare…



Il devient notamment possible d’être informé par mail, en temps réel, de l’avancement d’un vol à l’arrivée comme au départ ; ou encore de préparer ses futures vacances en explorant les destinations accessibles à partir de La Réunion.



Bilingue (français-anglais), le site offre une belle vitrine aux boutiques et aux points de restauration. Une personne qui organise son prochain voyage trouvera les réponses à toutes ses questions !



Une porte d’entrée pour les professionnels



Les entreprises qui souhaitent donner des ailes à leurs projets peuvent, pour leur part, s’informer sur les conditions d’implantation dans le domaine aéroportuaire, les tarifs et les textes réglementaires, les espaces publicitaires disponibles. Ils y prennent également connaissance des des consultations et des appels d’offres de la Société Aéroportuaire.



Dans la partie du site dédiée au fret aérien, entreprises comme particuliers accèdent en quelques clics à toutes les informations correspondant à leur besoin : déménagement, expédition ou réception de produits alimentaires, d’animaux vivants, de produits dangereux, d’objets de valeur… Un annuaire détaillé de tous les acteurs de la chaîne logistique est également disponible, tout comme des explications simples sur la réglementation du transport de marchandises. Le site offre même la possibilité de demander un devis en ligne.



Bientôt de nouveaux services



Sous l’onglet « Aéroport », la Société Aéroportuaire présente dans le détail son histoire, son organisation, ses métiers, ses projets de développement. Les personnes qui souhaitent la rejoindre peuvent prendre contact pour proposer leur candidature, ou découvrir les offres d’emploi en cours, par grands domaines d’activité.