Mayotte Aéroport de Dzaoudzi : Trop de cafards dans le restaurant situé dans le hall

"Le Resto" de l'aérogare de Pamandzi vient de se voir signifier sa fermeture par la préfecture suite à plusieurs manquements sanitaires. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 20 Décembre 2022 à 06:43

Des cafards un peu partout et même sur les sandwichs proposés aux passagers, les constatations des agents de la Daaf, la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, donnent la nausée. Le restaurant 'Le Resto" situé dans le hall de l'aérogare de l'aéroport de Dzaoudzi a fait l'objet d'un contrôle sanitaire qui a occasionné sa fermeture ordonnée par le préfecture le 13 décembre dernier rapportent nos confrères du journal Le Quotidien.



Les agents qui sont intervenus il y a quelques semaines ont relevé des manquements d'hygiène comme par exemple le stockage de la vaisselle sous le plan de travail lui-même sale et sans protection contre les contaminations.



Des cafards vivants trainaient partout autour et dans la nourriture mais aussi morts dans les réfrigérateurs. Dans son rapport, la Daaf indique encore la présence de viande cuite et sortie du four, laissée à température ambiante sans protection près d'un bac rempli de torchons qui trempaient dans de l'eau de javel.



En plus de ces problèmes de propreté, la traçabilité des produits faisaient également défaut dans l'établissement.