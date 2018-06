A la Une . Aéroport Roland Garros : Un nouvel aérogare à l'horizon 2022

A quoi ressemblera l'aérogare de l'aéroport Roland Garros en 2022 ? La société aéroportuaire a présenté son nouveau projet ce jeudi. Cette nouvelle aérogare destinée uniquement aux arrivées sera bioclimatique, avec une consommation d'énergie limitée et dotée d'une terrasse panoramique. 80 millions d'euros, c'est le montant de cette réalisation. Objectif : accueillir 3,2 millions de passagers, alors que la croissance du transport aérien amènera l’aéroport Roland Garros à traiter 2,5 millions de passagers vers 2020 puis 3 millions vers 2025.



Le plan stratégique de l’aéroport Roland Garros prévoit un programme d’investissement de 180 millions d’euros sur la période 2017-2022, dont 80 millions d’euros pour les travaux de la nouvelle aérogare.



Sur la période, d’autres chantiers seront menés à bien : l’extension des espaces de stationnement et le réaménagement des accès à la plate-forme, la sécurisation de la façade littorale du domaine aéroportuaire, la création d’un nouveau bâtiment pour les activités de maintenance, d’un nouveau dépôt de carburant…



Vidéo et photos: © AIA Life Designers

De nouveaux équipements pour détecter les explosifs



Une exigence réglementaire européenne s'est ajoutée au projet de l'aéroport : à partir de septembre 2022, l’aéroport Roland Garros devra être doté d’équipements de tri et de contrôle des bagages de soute de nouvelle génération, visant à détecter plus finement la présence éventuelle d’explosifs. Ces dispositifs nécessitent à la fois de lourds investissements et des surfaces importantes pour être déployés.



Les perspectives impliquent également l’augmentation des capacités de traitement des bagages, qui passeront de 900 à 1800 unités à l’heure.



Un bâtiment sur trois niveaux



Le nouveau bâtiment de l’aérogare passagers, perpendiculaire à l’aérogare actuelle, se composera de trois niveaux : un pour le tri des bagages au départ et livraison des bagages à l’arrivée, un deuxième qui sera la salle de livraison des bagages à l’arrivée, contrôle des douanes et agences réceptives et un troisième destiné au filtre et du processus sûreté.



Une jetée prolongera le bâtiment, en direction de l’ouest, côté pistes. Elle abrite une galerie d’accès à deux postes à passerelles et deux parkings avions nouvellement créés.



La salle de livraison est dotée de quatre carrousels à bagages, et un pouvant accueillir les bagages hors format. Les façades vitrées mettent en valeur le paysage des montagnes. Les passagers ont une vue complète sur le canyon végétalisé qui sépare les deux pans de la toiture.



Le bâtiment est bordé par une vaste esplanade, largement végétalisée. Des protections contre le soleil et la pluie seront aménagées pour abriter le public venant attendre les passagers à l'arrivée.





