A la Une ... Aéroport Roland-Garros: Les sucreries mises à l'honneur dans une expo A l'occasion des 200 ans des sucreries réunionnaises, mais aussi du centenaire de Roland-Garros, l'aéroport de La Réunion a décidé de mettre en avant le patrimoine de l'île à travers une exposition de photographies en noir et blanc XXL, signées Edgar Marsy. Ce projet, à l'initiative de Tereos, se tiendra au minimum jusqu'à la fin août.

Comme une invitation au voyage, l'aéroport Roland-Garros se transforme en une vitrine culturelle de l'île de la Réunion. A l'occasion du bicentenaire des sucreries réunionnaises, Tereos a proposé le projet d'une exposition grandeur nature au sein de l'aéroport. Pour ce faire, faire appel au photographe réunionnais Edgar Marsy a été comme une évidence.



Dès la façade de l'aérogare, on découvre ces clichés XXL en noir et blanc, représentant les sucreries du Gol, de Bois Rouge, mais aussi de champs de canne. Au total, six photographies vont venir rythmer le parcours des passagers, proposant une véritable expérience aux touristes et aux Réunionnais. Car prendre l'avion n'est pas une obligation pour apprécier ce travail artistique sur l'histoire de l'île.

L'aéroport, porte d'entrée de l'île, n'a pas hésité une seconde à répondre positivement à cette invitation. Le but est que les Réunionnais reconnaissent et apprécient le patrimoine de leur île et que les touristes puissent à leur tour se projeter dans la culture réunionnais dès leur arrivée. Le sucre représente une des grandes attractivités de l'île.



Au-delà des photographies exposées, l'aéroport a également voulu mettre en avant les produits locaux, en développant des stands au coeur des duty-free. Du rhum, aux ananas, en passant par les confitures, il est désormais possible de trouver dans ces corners aménagés et décorés divers produits issus des sucreries.



L'exposition devrait durer au minimum jusqu'à la fin du mois d'août. Cependant l'aéroport et les autres partenaires espèrent que certains des clichés les plus monumentaux resteront de manière plus pérenne. Comme c'est le cas de la plus importante, celle sur la façade, ou encore celle après le passage de police avant de s'installer en salle d'embarquement. Charline Bakowski





