Aéroport Roland Garros : Le trafic a doublé en 2022

Le trafic aérien a quasiment doublé à l’aéroport de La Réunion Roland Garros en 2022 par rapport à 2021, même si l’année a encore été fortement marquée par la crise sanitaire au 1er semestre.



2 345 161 passagers ont été comptabilisés l’an passé, résultat encore inférieur de 5,7% à celui de 2019, avant l’apparition de la Covid-19 mais plaçant l’aéroport de La Réunion Roland Garros en 1ère position des aéroports d’Outremer en termes de trafic passagers.



Le rétablissement de l’activité a surtout été constaté à partir du mois de juillet et s’est confirmé tout au long du second semestre 2022. De juillet à décembre, le nombre de mouvements d’avions a retrouvé et même dépassé le niveau de 2019, témoignant de la réouverture progressive des lignes régionales. La reprise du trafic a été portée par la forte fréquentation des lignes Métropole-Réunion et Réunion-Mayotte. Plus de 1,5 million de passagers ont voyagé entre l’Hexagone et notre île l’an passé, soit 57% de plus qu’en 2021 et une progression de 5,5% par rapport à 2019. L’axe Réunion-Métropole a bénéficié d’un report du trafic régional et longcourrier international dont les lignes n’étaient pas encore totalement rouvertes en première partie d’année. De même, La Réunion a bénéficié d’une image de destination sûre sur le plan sanitaire, notamment pendant les vacances de juillet-août.



La hausse du trafic est encore plus marquée sur la ligne Réunion-Mayotte (+26%), désormais opérée par trois compagnies : Air Austral, Corsair et Ewa Air depuis décembre 2021. Le nombre de passagers augmente également sur les Comores (+20% par rapport à 2019).



Forte progression en décembre



Les échanges régionaux se sont rétablis progressivement dans le courant de l’année 2022, à mesure qu’étaient levées les restrictions de voyages émanant des autorités gouvernementales de chaque pays. Le trafic sur les îles de l’océan Indien et l’Afrique du Sud a quasiment quadruplé par rapport à 2021, pour atteindre 728 218 passagers. Au cours du seul mois de décembre, la ligne Réunion-Maurice a attiré plus de 60 000 passagers (+16% par rapport à 2019). Cette fréquentation record, facilitée par la décision des autorités mauriciennes d’accepter les touristes réunionnais munis seulement d’une carte d’identité, témoigne d’une envie de voyage vers l’île-sœur après une longue période de restriction des échanges. Sur la totalité de l’année 2022, le trafic régional global est toutefois resté en retrait de 21% par rapport à 2019.



En fin d’année, la quasi-totalité des lignes touchant l’aéroport de La Réunion Roland Garros avant la crise sanitaire étaient rétablies, à l’exception de la desserte de Guangzhou (Chine). Pour le seul mois de décembre 2022, le trafic a progressé de 11% par rapport à 2019 et l’aéroport a accueilli plus de 10 000 passagers quotidiens au plus fort de sa fréquentation.



Le trafic fret également en hausse



Le rétablissement progressif de l’activité se confirme également dans le domaine du fret, même si le trafic de marchandises avait mieux résisté au choc de la crise sanitaire que le transport de passagers. 27 642 tonnes ont été traitées par l’aéroport de La Réunion Roland Garros en 2022, soit une augmentation de 11,2% par rapport à 2021 et 5% de moins qu’en 2019. Malgré une saison fruitière tardive, les exportations (8 392 tonnes) progressent de 19,4% par rapport à l’année précédente et se rapprochent de leur niveau de 2019 (-1,2%).



Les importations (19 250 tonnes) sont également en augmentation (+7,9%) par rapport à 2021 mais restent inférieures de 6,6% aux tonnages de 2019, reflet d’un ralentissement de la demande locale.