Aéroport Roland Garros: La croissance du trafic brutalement stoppée en novembre

Le nombre de passagers a reculé de 1,9% en novembre à l’aéroport de La Réunion Roland Garros, en raison du mouvement social qui a fortement perturbé le fonctionnement de la plate-forme pendant deux semaines. A

compter du 20 novembre et jusqu’au 3 décembre inclus, l’aéroport a en effet dû fermer ses portes à 16h00 et les compagnies aériennes ont bouleversé leurs programmes de vols. Au cours de la première quinzaine de novembre, le trafic avait progressé de 5,9%, avant de chuter de 9,1% au cours de la seconde, mettant fin à une phase de forte croissance entamée mi-2017.



Le dynamisme constaté depuis près de dix-huit mois sur l’axe métropole Réunion a été brutalement interrompu (–0,8% par rapport à novembre 2017).



Le nombre de passagers s’inscrit également en recul sur quasiment toutes les dessertes régionales : –1,3% sur Maurice, –9,1% sur Madagascar, –2,1% sur Mayotte, –23% sur l’Afrique du Sud et –8,4% sur les Comores, dorénavant

desservies dans le prolongement de Nosy Be. Seule la ligne Réunion-Seychelles voit son activité progresser (+2,3%).



Onze premiers mois exceptionnels



Sur le long-courrier international, le trafic progresse globalement de 14% : +5,3% sur Bangkok, +67,4% sur Chennai (Inde) alors que la ligne Réunion-Guangzhou (Canton, Chine) a accueilli le même nombre de passagers qu’en novembre 2017.



Enfin, le nombre de passagers en transit s’inscrit en forte baisse (–25,1%). Dans le domaine du fret, l’activité a été fortement impactée par les entraves à la circulation. Alors que les tonnages traités avaient progressé de 4,3% au cours de la première quinzaine de novembre, ils ont chuté au cours de la seconde. Sur le mois, l’aéroport a traité 23,4% de marchandises en moins par rapport à novembre 2017, notamment en raison de l’annulation de 8 vols cargos. Le fret

embarqué (–8,7%) a été un peu moins affecté que le fret débarqué (–29,6%), les exportations fruitières ayant pu être assurées grâce à des livraisons en fin de nuit, avant la mise en place des barrages routiers.



Malgré le coup d’arrêt enregistré en novembre, l’activité de l’aéroport Roland Garros reste en forte croissance au terme des onze premiers mois de l’année : +8,9%, soit 184 000 passagers supplémentaires. Le nombre de passagers sur les

lignes métropole-Réunion est en hausse de 14,4% depuis le début de l’année (167 000 passagers supplémentaires par rapport à 2017).