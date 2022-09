La grande Une Aéroport Roland Garros : La Nouvelle Aérogare Ouest se dessine

L’aéroport s’agrandit avec la poursuite du chantier de la nouvelle aérogare. La direction a fait un point d'étape ce mardi. Par SF - Publié le Mardi 6 Septembre 2022 à 10:14

La construction de la Nouvelle Aérogare Ouest a démarré il y a tout juste 1 an, en septembre 2021. Les travaux se poursuivent selon le calendrier prévu. Les entreprises du BTP, dont 91% sont des acteurs locaux, sont à pied d'œuvre. Le montage de la structure métallique et des poutres de la charpente principale ainsi que l’installation des premiers éléments de l’ossature secondaire du bâtiment sont en cours et laissent déjà imaginer ce qui sera à terme, la première aérogare bioclimatique du monde installée en région tropicale.



​Une fois les travaux d’extension de l’aéroport achevés, l’actuelle aérogare sera elle dédiée aux départs. D’une superficie de 13.200 m2, le nouveau bâtiment sera lui dédié aux arrivées de voyageurs, toujours plus nombreux. Cet investissement de 65 millions d’euros de la société aéroportuaire avec le soutien de l’Union Européenne, l'État et la Région devrait permettre d’étendre les capacités d'accueil de l'aéroport Roland Garros d'aujourd'hui de 2,3 millions de passagers à 3 millions chaque année.

Dotée d’un nouveau système de traitement des bagages en soute, la nouvelle aérogare sera ventilée naturellement pour permettre de limiter les consommations d’énergie de la plateforme grâce aux façades vitrées réglables qui laisseront entrer les alizées, mais aussi via le dispositif d’évacuation de l’air.



La pose de la toiture devrait débuter ce mois-ci, et le bâtiment devrait être clos et entièrement couvert d’ici décembre 2023. L’infrastructure devrait être ouverte au public d’ici le premier trimestre 2024. En 2025, des travaux d’agrandissement de la salle d’embarquement suivront, pour améliorer le confort des passagers au départ de l’île et fluidifier le parcours jusqu’aux avions.



Chantier de la Nouvelle Aérogare Ouest - Crédit photo : Studio Lumière













