Communiqué Aérien : Retour de Corsair à Madagascar à partir du 27 juin 2023

Corsair poursuit le développement de sa présence dans l’océan Indien en signant son retour à Madagascar. La compagnie reprendra sa desserte historique à partir du mardi 27 juin 2023, à raison de deux vols par semaine vers La Réunion et Paris-Orly. Ces vols seront assurés tout au long de l’année et opérés par les appareils de dernière génération A330neo. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 15 Mars 2023 à 15:28

Corsair fait son grand retour dans la capitale de Madagascar avec deux vols par semaine. La compagnie renoue avec l’une de ses dessertes historiques, dont le premier vol Paris-Orly / Antananarivo date du 2 novembre 1996. Durant ses 23 années de présence sur l’Île Rouge, Corsair a soutenu son développement touristique mais également économique et social en favorisant les échanges de personnes et de fret, ainsi qu’en générant de l’emploi local et en s’engageant auprès de l’ONG Aéropartage.



A partir de 2017, l’ouverture de la ligne La Réunion / Antananarivo avait incarné un atout précieux pour les Îles Vanilles, facilitant les échanges économiques mais également les déplacements professionnels, personnels et touristiques, notamment les séjours touristiques combinés. La réouverture de cette ligne confirme la volonté de Corsair de développer sa présence dans l’océan Indien et réaffirmer son implication dans le développement économique de l’Île Rouge.



Programme – vols Antananarivo / La Réunion / Paris-Orly

Depuis Antananarivo vers La Réunion : Tous les mercredis et samedis à partir du 28 juin 2023, puis tous les mardis et samedis à partir du 10 octobre 2023

Horaires (heures locales) : - Départ d’Antananarivo à 17h00- Arrivée à La Réunion à 19h35



Depuis Antananarivo vers Paris-Orly : Tous les mercredi et samedi, à partir du 28 juin 2023, puis tous les mardi et samedi à partir du 10 octobre 2023.



Horaires (heures locales) : - Départ d’Antananarivo à 17h00 - Arrivée à Paris-Orly à 7h25 (J+1)



Depuis La Réunion vers Antananarivo : Tous les mercredi et samedi, à partir du 28 juin 2023, puis tous les mardi et samedi à partir du 10 octobre 2023.



Horaires (heures locales) : - Départ de La Réunion à 12h30 - Arrivée à Antananarivo à 13h20 (J+1)



Depuis Paris-Orly vers Antananarivo : Tous les mardi et vendredi, à partir du 27 juin 2023, puis tous les lundi et vendredi à partir du 9 octobre 2023.



Horaires (heures locales) : - Départ de Paris-Orly à 21h20 - Arrivée à Antananarivo à 13h20 (J+1)



Tarifs

- Antananarivo / La Réunion - prix à partir de 426 USD TTC/personne AR (avec un bagage en soute)



- Antananarivo / Paris-Orly - prix à partir de 938 USD TTC/personne AR (avec un bagage en soute)







