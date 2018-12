Aérien : La Réunion reliée au sud malgache

Le premier vol des compagnies partenaires Air Austral et Air Madagascar à destination de Fort Dauphin et de Tuléar s’est envolé avec succès ce lundi 3 décembre 2018.



Le vol UU651 a décollé de La Réunion à l'heure prévue, soit à 09h15, avec 110 passagers à son bord, dont une délégation officielle, en présence notamment de la Ministre des Finances de Madagascar, du président du conseil d’administration d’Air Madagascar, du directeur général d’Air Madagascar et du pdg d’Air Austral.



"Nous poursuivons avec énergie, enthousiasme, passion et succès notre feuille de route, avec en ligne de mire un objectif fondamental, le redressement de notre compagnie nationale malgache à travers la réussite de notre partenariat stratégique. En très peu de temps, des étapes cruciales ont été franchies en vue du retour aux fondamentaux d’Air Madagascar. Nous avons renforcé la robustesse de notre exploitation, nous nous préparons à présenter un produit renouvelé, nous avons créé Tsaradia, qui démontre notre volonté et notre ambition de faire des dessertes intérieures une priorité. Aujourd’hui, c’est le Sud Malgache qui s’ouvre à l’Océan Indien par le biais de cette passerelle aérienne", a déclaré Besoa Razafimaharo, directeur général d’Air Madagascar.



Pour Marie Joseph Malé, PDG d’Air Austral, "la mise en place de cette passerelle contribue à l’ouverture de nos deux territoires et met en particulier sous les projecteurs le Sud Malgache, une région exceptionnelle, désormais plus accessible. Cela devrait permettre au pavillon malgache d’encore se renforcer."



Les vols au départ et en provenance de Madagascar (Tuléar et Fort Dauphin) sont opérés les lundis et vendredis en partage de code entre Air austral et Air Madagascar à partir de 299 euros.