Aérien: L'arrivée éventuelle d'une nouvelle compagnie low-cost inquiète Air Austral

Après l’arrivée de French Bee l’année dernière, celle éventuelle d’une nouvelle compagnie low-cost à La Réunion, inquiète le PDG d’Air Austral. Des inquiétudes nourries par Marie-Joseph Malé, en déplacement à Paris, relayées hier dans La Tribune. Face à son concurrent low-cost, la compagnie régionale avait ainsi dû revoir sa stratégie et monter en gamme "Nous avons bien résisté cette année grâce à notre stratégie de diversification mise en place il y a quelques années", a déclaré Marie-Joseph Malé au quotidien économique. Mais dans le cas où une nouvelle compagnie proposerait une liaison vers La Réunion à bas prix, "nous ne pourrons plus continuer avec une stratégie de diversification. Le premier choc a été rude, le deuxième risque aussi de l'être et il faudra nécessairement réfléchir à un scénario un peu plus de rupture".Selon les informations de La Tribune, entre les deux compagnies low-cost susceptibles de se positionner sur notre destination, Norwegian et Level, la dernière espagnole, plus solide financièrement et déjà présente sur le marché antillais, aurait le plus de chance de se lancer.Si l’hypothèse venait à se confirmer, Air Austral pencherait davantage vers une réduction du long-courrier pour se concentrer sur ses activités régionales, la compagnie étant déjà liée à Air Madagascar . Des appareils assurant des vols en moyen-courrier devraient être commandés à la fin de l’année.