La grande Une "AdventSchool Philadelphia" : L’Église Adventiste veut ouvrir un lycée au Tampon Le lycée adventiste doit ouvrir au sein du Domaine Ephèse, là où il y a plus de trente ans se dressait déjà un collège du même mouvement religieux.

Il s’agit du premier lycée de ce type à La Réunion. L’Eglise adventiste du septième jour projette d’ouvrir à la prochaine rentrée d’août son propre établissement scolaire à la Plaine des Cafres.



Le projet est porté par l’association Philadelphia, créée spécialement par l’Eglise adventiste pour entreprendre des actions liées à l’enseignement.



En début d’année, le renvoi de deux élèves pour manque d’assiduité dans leur établissement conventionnel, a motivé l’ouverture d’un lycée adventiste à La Réunion. Ce mouvement chrétien né aux Etats-Unis prône en effet l’observation du Sabbat le samedi, moment de repos et de communication spirituelle. "Ces deux lycéens ont dû faire face à une laïcité assez dure qui n’a pas entendu leur demande d’aménagement de cours", avance un responsable dans une vidéo postée sur Internet. "Comme tout adventiste peut le supposer, c’est leur observation du sabbat qui leur vaut un renvoi de leur établissement scolaire", complète le message qui promeut l'ouverture d'une école dédiée aux adventistes.



Le boom de la création d'établissements scolaires privés hors contrat à La Réunion



A l’AdventSchool Philadelphia, lycée adventiste hors contrat, les élèves partageront leur temps entre des cours du CNEEL (Centre National d’Enseignement E-Learning), sous la tutelle de l'Education Nationale, rassure l’association, et "un accompagnement pédagogique complémentaire assuré par des enseignants adventistes locaux et bénévoles."

Le projet de l’église adventiste est arrivé sur le bureau du rectorat la semaine dernière. L’autorité a 3 mois pour s’opposer à l’ouverture de l’établissement en cas de manquement aux conditions de sécurité et d’hygiène. Autre motif d’opposition : les capacités et l’expérience du directeur, les sources de financement, les activités de l’établissement scolaire qui ne doivent pas perturber la tranquillité. "L’examen du dossier porte également attention au projet pédagogique et aux dérives sectaires ou tout autre emprise", précise Jean-François Salles, inspecteur d'académie, adjoint au Recteur de La Réunion.



Une école adventiste après celles de confession musulmane et protestante



Les établissements scolaires privés hors contrat sont en plein boom dans notre département et concernent davantage le cycle primaire. De 9 en 2016, ils passent à 26 aujourd’hui. Leur nombre a donc quasiment triplé en seulement 4 ans. Il faut signaler que dans ces écoles alternatives, sans subventions, les enseignements sont libres, non soumis aux programmes, mais doivent assurer l’acquisition d’un socle commun de connaissances. Quatre établissements privés confessionnels hors contrat ont vu le jour dans le département depuis 2016 : trois de confession musulmane et un protestant.



Si son dossier est validé, l’AdventSchool Philadelphia sera obligatoirement inspectée durant sa première année d’exercice, le contrôle portera notamment sur "le respect des exigences et celui des valeurs de la République".



En attendant son ouverture, toute forme de publicité est interdite, prévient le N°2 du Rectorat, Jean-François Salles. PB Lu 805 fois