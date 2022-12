National Adrien Quatennens radié du groupe NUPES à l'Assemblée pour 4 mois

Le député Adrien Quatennens (LFI), qui a été condamné ce matin à quatre mois de prison avec sursis pour des violences sur son ex-compagne, a été exclu du groupe parlementaire pour une période de quatre mois. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 13 Décembre 2022 à 18:42

Dans un communiqué, le groupe LFI-Nupes à l’Assemblée nationale a publié un communiqué annonçant que M. Quatennens sera radié du groupe "pour une durée de quatre mois, à compter d’aujourd’hui et jusqu’au 13 avril 2023" et que "son retour dans le groupe parlementaire [sera] conditionné à l’engagement de suivre un stage de responsabilisation sur les violences faites aux femmes auprès d’associations féministes".



Cette décision, qui semble être une sanction, prépare en fait le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée et sur les bancs de LFI. Et ce, malgré les réticences des autres partis politiques membres de la NUPES. Selon des propos rapportés par Le Monde, le député communiste Sébastien Jumel a estimé que "c’est une décision judiciaire sérieuse, une peine conséquente, grave. (…) Est-il en situation de défendre la cause commune qui est la nôtre, y compris la cause des féministes ? ».



Même son de cloche du côté des Verts : "Pour le groupe écolo, il est très clair qu’il ne peut pas revenir après cette condamnation importante ", a réagi Sophie Taillé-Polian, députée représentante des écologistes dans l’intergroupe Nupes. "C’est un plaider-coupable et il a quand même eu quatre mois avec sursis, donc on peut imaginer que les faits sont avérés et lourds", a-t-elle ajouté.



Enfin, du côté socialiste, Arthur Delaporte, du groupe Socialistes et apparentés, a estimé que "s’il avait été socialiste, je peux vous dire qu’il aurait été exclu".



Les prochaines discussions s'annoncent houleuses entre Jean-Luc Mélenchon, qui tient au retour d'Adrien Quatennens, et ses partenaires.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur