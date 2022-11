A la Une . Adrien Quatennens exclu du groupe LFI à l'Assemblée

Le député du Nord, Adrien Quatennens, accusé de violences physiques et morales par sa compagne, ne participera pas à l’activité du groupe parlementaire avant que la procédure judiciaire ne se poursuive jusqu’à son terme. C’est ce que les députés de la France insoumise (LFI) ont expliqué dans un communiqué. Par C.L. - Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 à 13:48

Le député Alexis Corbière assure qu’il n’a pas les éléments pour décider de la démission d’Adrien Quatennens et que c’est aux électeurs de le faire. Mais l'élu et ses collègues ont choisi de retirer l'homme accusé de violences de leur groupe parlementaire.



Céline Quatennens raconte qu’elle subit les colères, les crises, les violences physiques et morales de son époux depuis plusieurs années déjà. Elle ajoute qu’elle a voulu avoir recours au divorce à trois reprises mais sous la pression, elle a abandonné.



Jade Dousselin, avocate de l’accusé, s’est exprimée après le communique publié mercredi par la femme du député. Elle précise que le député LFI du Nord conteste catégoriquement et ajoute que tout ceci intervient dans le cadre de négociations tendues à l’occasion de son divorce et de désaccords sur les modalités financières et la garde de leur enfant.



Adrien Quatennens s’est mis en retrait de sa fonction de coordinateur politique et n’a plus réapparu à l’Assemblée. Il admet que dans une contexte d’extrême tension et d’agressivité mutuelle, il a saisi le poignet de sa compagne et lui a donné une gifle.



Celine Quatennens s’est exprimée en disant qu’elle ne pouvait rester dans le silence face à des propos inexacts et ajoute que c’est pénible pour elle que son mari minimise les faits ouvertement en jetant le discrédit sur sa personne.



Le patron du PS ,Olivier Faure, un allié majeur de LFI au sein de l’alliance de gauche Nupes, juge que le retour du député au Palais Bourbon est désormais impossible. Il est d’avis que leur devoir est d’accueillir la parole de Céline Quatennens et de la croire. Il en est de même pour Aurore Berge, cheffe de file des députés Renaissance, Sandrine Rousseau, députée écologiste, Fabien Roussel, patron des communistes et l’association Osez le féminisme.