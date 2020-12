A la Une . Adriana Karantzeuf, Azuima Issa et Marie-Alice Sinaman cassent les reins pour PLL

Le nouveau clip de l'une des groupes qui font partie des Maîtres de la Gommance, est sorti ce matin. PLL présente "Dansé" et le clip voit de nombreuses stars locales prêter main forte aux protégés de DJ Sebb. Par Baradi SIVA - Publié le Mercredi 16 Décembre 2020 à 13:33 | Lu 2478 fois

Le teasing a commencé sur les réseaux sociaux il y a plusieurs jours. Azuima Issa, Adriana Karantzeuf et Marie-Alice Sinaman notamment, montraient leur maîtrise du "cassage de rein" sur Instagram.



Aujourd'hui, toutes se sont retrouvées (ainsi que pleins d'autres) dans le clip de PLL intitulé "Dansé".



Parmi les figurants de choix, l'on retrouve Alan Sandro, Marie-Alice Sinaman, Hadrien Herlo (Adriana Karantzeuf), Azuima Issa (Miss Réunion 2015), Jody et Christian Dorseuil.











