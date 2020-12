Adoptons la “Mafate Attitude” !

Leurs spécificités : des tee-shirts respirants techniques et 100% éco-responsables.

En vous faisant plaisir, vous ferez aussi un geste pour l’environnement puisque 1% des ventes est reversé pour le Maïdo, suite à l’incendie : “Agir ensemble pour la reforestation du Maïdo”.



Deux couleurs sont disponibles : le blanc et le gris foncé. Ces tee-shirts siéront à tous : enfants, femmes et hommes.

à Saint-Gilles : en plein cœur de la station balnéaire réunionnaise au 1, place Paul Julius Bénard

ou à Saint-Leu : à l’entrée Nord de Saint-Leu, au niveau du Bâtiment Laleu au 1, rue le Barrelier

L’ Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest a créé une gamme de produits Mafate Attitude, dont les tous derniers produits dérivés sont arrivés juste pour les fêtes : les tee-shirts engagés !C’est le tee-shirt idéal pour faire de la randonnée , dans Mafate ou sur d’autres sentiers ! Il sèche très vite et laisse respirer la peau. À noter qu’il est fabriqué en circuit court, 100% français, 100% en fibres recyclées : 63% de bouteilles plastiques / 37% de déchets provenant de la mer !Ce tee-shirt a été imaginé à La Réunion par l’équipe de l’ Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest , l’illustration a été réalisée par une artiste Saint-Pauloise, Mélanie Chevallier et il a été fabriqué par Vetyversport – marque humaine et engagée, inspirée à La Réunion.Le porter, c’est porter fièrement votre amour pour le cirque de Mafate et pour sa préservation. C’est vous inscrire dans une démarche 100% éco-responsable et adhérer ainsi à la charte Mafate Attitude Pour avoir les tarifs, les tailles … et commander en ligne, rendez-vous sur la boutique en ligne, Click and Collect de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest.Et pour les voir en vrai, rendez-vous dans les bureaux de l’OTIVous aimez le cirque de Mafate ? Vous voulez le montrer à tout le monde ? !! Optez pour THE tee-shirt. La collection se décline également en d’autres produits exclusifs comme le bento en fibres de bambou ou encore l’éco-cup.