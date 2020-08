La grande Une Adoptée à La Réunion, Rachel recherche ses parents biologiques

Adoptée à La Réunion, Rachel Kelaï recherche désespérément des nouvelles de la famille de sa mère, dont elle connaît le nom, et l’identité de son père qui pourrait toujours se trouver sur l’île. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 4 Août 2020 à 18:01 | Lu 1676 fois

"J’ai une fille et je souhaite qu’elle puisse connaître sa famille et ses racines". Pour Rachel Kelaï , le plus important est que sa fille ne souffre pas des questions qui ont hanté sa vie. Née en août 1996, la jeune femme avait été adoptée à La Réunion peu après. Durant son enfance, elle avait quelques contacts avec sa mère, mais à l’âge de 12 ans, la liaison a été définitivement rompue. Elle recherche donc la famille de sa mère dont elle ne connaît que le nom. Elle n’a par contre aucune information sur son père qu’elle recherche également.



Grâce à la photo de sa génitrice, Rachel a fini par retrouver une trace de sa famille installée vers Clermont-Ferrand. Malheureusement, elle ne trouvera jamais la localisation exacte de ses grands-parents. Connaissant les problèmes psychologiques de sa mère, elle sait qu’elle n’était pas en capacité de l’élever, mais garde l’espoir de renouer contact.



Elle a réussi à apprendre que sa mère avait suivi un homme à La Réunion avec qui elle a eu un fils. Un demi-frère qu’elle a réussi à retrouver sur l’île. Mais même si ces retrouvailles lui ont "réchauffé le coeur", le lien avec son frère ne s’est jamais réellement construit. Ce dernier, qui a toujours sa famille paternelle, n’est pas dans la même démarche. "Elle m’a abandonnée, tant pis pour elle" lui a-t-il confié un jour.



Car même si elle a pu grandir au sein d’une famille d’accueil "formidable", Rachel éprouve toujours ce besoin de réponses. Sur les conseils d’une amie, elle a décidé de partager son histoire sur les réseaux sociaux dimanche dernier. Elle souhaite donc diffuser la photo de sa mère en espérant que quelqu’un se rappelle de l’homme qui l’avait fréquentée aux alentours de novembre-décembre 1995, 9 mois avant sa naissance. Selon les informations qu’elle a réussi à glaner, sa mère était dans le secteur de Saint-Leu durant cette période.



La jeune femme de 24 ans lance donc une bouteille à la mer avec l’espoir de pouvoir offrir des grands-parents à sa fille.



