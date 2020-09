A la Une . Admission en réanimation Covid: Les 15-45 ans sont autant concernés que les personnes âgées

La Réunion demeure en zone de vulnérabilité modérée mais les indicateurs continuent de se rapprocher un peu plus du seuil de la zone rouge. L’Agence régionale de santé souhaite, à travers ce point de vendredi après-midi, marquer les esprits sur le fait que le Coronavirus concerne aussi la population jeune. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 4 Septembre 2020 à 18:36 | Lu 745 fois

"Force est de contester et de regretter une nouvelle progression hebdomadaire du nombre de cas positifs pour la troisième semaine consécutive", déplore en introduction de sa prise de parole la directrice de l’Agence régionale de santé.



Par conséquent, l’ARS ne peut ce vendredi 4 septembre que "confirmer le fait que nous avons dépassé le taux d’incidence puisque nous avons atteint 53 contaminations pour 100.000 habitants", détaille la directrice. Rappelons que le taux d'incidence (ou pression épidémique) correspond au nombre de personnes infectées sur 100.000 habitants sur une période de sept jours.



Néanmoins, au regard de la globalité des quatre indicateurs, La Réunion demeure dans la catégorie des départements à "vulnérabilité modérée" à ce jour.



Martine Ladoucette met par ailleurs l’accent sur un chiffre qui devrait faire réfléchir un peu plus la tranche d’âge concernée qui, bien qu’elle ne soit pas principalement touchée par la mortalité au Covid, demeure un puissant véhicule du virus.



"Le nombre de nouveaux cas est toujours plus fort chez les jeunes de 15 à 45 ans que dans les autres tranches d’âge. J’ai dit tout à l’heure que nous avions un taux d’incidence moyen, toutes tranches d’âge confondues, d’à peu près 53 pour 100.000. Pour les jeunes, ce taux d’incidence atteint 70, ce qui est déjà beaucoup plus fort", évoque la directrice.



Le taux de mortalité élevé constaté au plus fort de l’épidémie sur le plan national au cours des mois de mars et avril notamment a sans doute fait oublier que le Coronavirus touchait aussi les populations jeunes. "Concernant les réanimations, je souhaite insister sur le fait que l’on compte aujourd’hui - de semaine en semaine c’est aussi une constante - autant d’admissions sur la tranche d’âge des 15-45 ans que sur la tranche d’âge des plus de 75 ans. Et je dois insister aussi sur le fait que la grande proportion de ces admissions correspond à des détresses respiratoires aiguës, et modérées", alerte Martine Ladoucette. Le signal plus rassurant du jour c’est que l’Autorité de santé observe au CHU moins d’occupation sur les lits car les admissions sont compensées par des guérisons et des retours à domicile.



Des clusters clôturés pour la bonne nouvelle, mais des cas isolés qui se multiplient pour la mauvaise



Le nombre de clusters actifs s’élève aujourd’hui à 15 dans notre département. "On a pu considérer qu’on pouvait en clôturer 5", annonce Martine Ladoucette. Ces 15 clusters considérés comme actifs concernent 140 personnes positives mais tout de même plus de 670 cas-contact identifiés dont les tests sont soit négatifs ou en cours de traitement.



Et Martine Ladoucette de rappeler que la majorité de ces foyers sont de nature familiale, festive. Un rassemblement religieux fait aussi partie de la source d’un des 15 clusters.



Au-delà des cas de clusters qui marquent les esprits, la veille épidémiologique confirme la progression des cas isolés sur la quasi totalité des communes. Certes "isolés" par définition, ils sont néanmoins en mesure de contaminer jusqu’à une ou deux personnes, sans évidemment constituer des clusters à proprement parler.



Toute La Réunion concernée mais…



Trois semaines après la véritable première vague Covid à La Réunion, l’Agence de santé rapporte que sa diffusion géographique concerne toutes les communes même si le chef lieu continue de concentrer la majorité des nouveaux cas de cette semaine écoulée tout comme celles des trois dernières semaines.



Le seuil d’alerte dépassé. Désormais quelle réponse de la force publique ?



En réponse au dépassement de l'indicateur de taux d'incidence, la directrice de l’ARS considère que c’est surtout "l’amplification de ce qui se fait déjà" (en matière de gestes de protection, ndlr) qui est à l’ordre du jour. En somme, le dépassement de ce seul indicateur ne modifie en rien la réponse de l’Etat à ce stade.



L'approche de la grippe saisonnière risque de masquer les symptômes Covid



L’ARS programme ainsi de continuer à diversifier les messages de prévention. Les Réunionnais pourront très prochainement entendre une campagne de prévention inonder les radios locales "pour resensibiliser la population sur les gestes barrière et de se faire consulter en cas de symptômes" car, dit-elle, l’approche de la grippe saisonnière pourra cacher la présence du Covid.



Confirmation que les dépistages seront réservés aux symptomatiques



"Ce test virologique n’a jamais été mis en place pour rassurer une personne. Vous pouvez passer un test aujourd’hui et être contaminé le lendemain. Il ne faut plus tester de la même manière qu’à l’époque où le virus ne circulait pas sur le territoire", contextualise Martine Ladoucette, en comparant avec la période de mars-avril où les tests tentaient de déterminer si "nous passions peut-être à côté du virus. Mais aujourd’hui, la situation a changé. On voit bien que le virus circule dans l’île. Il faut bien aujourd’hui tester le maximum de personnes symptômatiques", ajoute-t-elle.