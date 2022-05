La grande Une Admis aux urgences, il vole des téléphones et effraie une patiente

Jean N. est devant un juge pour la 18e fois de sa carrière ce mercredi 25 mai. À sa décharge, il se dit bipolaire mais il est aussi alcoolique depuis de nombreuses années, ce qui ne va pas arranger ses affaires pour les faits qui lui sont reprochés. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 25 Mai 2022 à 18:14

À la fin du mois d'avril dernier, Jean N., qui est sous curatelle, est admis aux urgences de l'hôpital de Saint-Benoit. Il a bu, beaucoup, et sème la zizanie dans différents services dans l'attente d'être admis à l'EPSMR. Pour ne rien gâcher, il décide de pénétrer dans la chambre d'une patiente qui, effrayée, se met à hurler de peur. Pour couronner le tout, il vole des téléphones, des gants, un K-way et du gel hydroalcoolique. Il est interpellé et placé en garde à vue eu égard à son casier judiciaire et son état alcoolique de 1,48 g/l d'alcool dans le sang.



Il reconnait les faits en partie car il ne se souvient pas de grand chose. Pour cet habitué des séjours à l'EPSMR, le rapport du psychiatre ne montre aucune maladie psychiatrique au moment de l'examen mais note une dépendance notoire à l'alcool. Il est, selon le spécialiste, pleinement accessible à une sanction pénale. Pour autant, en plus d'être sous curatelle, il perçoit l'Allocation Adulte Handicapé ... Comme le dit son avocat, " je ne suis pas médecin mais il y a bien quelque chose quand même ...".



"Il gêne les services de l'hôpital, rentre dans une chambre et vole divers objets, le tout sous l'emprise de l'alcool. Il y a tout de même des difficultés sur sa personnalité car il est déjà sous protection. On ne peut pas lui permettre de continuer ses larcins", requiert le parquet qui demande une peine de 6 mois de prison avec maintien en détention. "Il souffre de problèmes psychiatriques depuis des années. Le doute laisse penser qu'il n'est pas entièrement responsable des ses actes", répond la défense.



Le tribunal n'est pas de l'avis de la défense et suit les réquisitions de la procureure de la République.



