Adjointe écartée à la mairie de St-Louis : Réaction de Cyrille Hamilcaro

Publié le Vendredi 6 Août 2021 à 08:30





Son communiqué :

L’imposture de Juliana M’Doihoma !!!

L’annonce par Madame le Maire de Saint-Louis du retrait des délégations de Mme Kelly Bello, avant une probable destitution, ne surprend pas tant les tensions dans cette équipe municipale est palpable depuis quelques mois. Équipe par ailleurs déjà diminuée par une démission et un décès d’élus, une violente altercation entre elle et un de ses adjoints sur le parking de la mairie et par le départ de la Directrice de Cabinet.

Ce qui est surprenant, ce sont les mots empreints de méchanceté gratuite à l’égard d’une dame, policière dans le civil, qui a milité grandement pour que Madame soit Elue. Nul à Saint-Louis ne savait pas qu’en plus de se faire passer pour une grande juriste, Madame le Maire serait aussi devenue psychiatre ou psychologue clinicien.

Cette manière de faire démontre l’imposture de celle qui parle bien en public et se comporte en Dictateur aux mots fleuris en privé. La Communication à tout va sur des réalisations que l’ancienne majorité a initié trouve sa limite dans la mauvaise gestion de ses relations avec les autres où elle ne supporte pas la contradiction. Pourquoi ne dit-elle pas les vraies raisons de la colère de Mme Kelly Bello ? Que Juliana M’Doihoma s’applique à elle-même la transparence et l’éthique dont elle se pare !

Oui, une imposture que la population découvre au fur et à mesure, et que les employés communaux vivent au quotidien avec une pression croissante. L'opposition municipale que je représente pour partie ne peut que dénoncer cette dérive de l'exercice solitaire du pouvoir !