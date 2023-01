Communiqué Adie : Cinq jours d'événements pour concrétiser son projet d'entreprise et changer sa vie

Communiqué de l'Adie : Par N.P - Publié le Lundi 23 Janvier 2023 à 15:39

Parce que de plus en plus de Français ont une envie de création d’entreprise mais que beaucoup trop encore n’y ont pas accès faute d’informations et de financements, les équipes salariées et bénévoles de l’association se mobilisent du 30 janvier au 3 février pour proposer de nombreux événements dédiés à la création d’entreprise partout à La Réunion.



Les solutions Adie, accessibles à toutes et tous



Donner une chance aux personnes qui ont un projet de création ou de développement de leur entreprise en proposant ses solutions d’accompagnement et de financement, telle est l’ambition de la nouvelle campagne de sensibilisation de l’Adie du 30 janvier au 3 février. Une semaine d’information pour libérer l’entrepreneuriat dans tous les territoires, métropolitains et ultramarins.



Ateliers, webconférences, rencontres… Les équipes salariées et bénévoles de l’Adie et ses partenaires déploieront leur énergie à travers de nombreux événements partout sur l’île pour rendre simple, accessible et intelligible la création d’entreprise.



Pour retrouver l’ensemble des événements de l’Adie à la Réunion : https://www.adie.org/nos-ateliers/



Exclusif ! Etude Adie à venir sur la reconversion professionnelle



A l’occasion de cette semaine événementielle, l’Adie dévoilera le 25 janvier une étude exclusive sur les Français et la reconversion menée avec l’institut Appinio. En avant-première, un chiffre à connaître :

6 Français sur 10 sont aujourd’hui concernés par la reconversion



Dans bien des cas, cette reconversion rime avec création d’entreprise. Qui sont ces Français qui changent de vie ? Quelles sont leurs envies ? Quels sont les freins qui les retiennent de donner vie à leur projet ? Quelles opportunités créent leur audace ? Rendez-vous le 25 janvier pour en savoir plus.