Adhésion à l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et des Jeunes

La ville de Saint-Paul s’est engagée depuis le 06 juillet 2017 dans la mise en place d’un nouveau Conseil Communal des Enfants et des Jeunes (CCEJ), installé en décembre dernier. Ce dispositif permet aux jeunes de découvrir le fonctionnement démocratique des institutions, pratiquer le civisme, la citoyenneté et intégrer les valeurs républicaines. Les jeunes participent aussi aux différents événements, commémorations et fête nationale notamment.



La mise en œuvre de ce dispositif spécifique et plus largement des actions permettant de promouvoir la participation des enfants et des jeunes à la décision publique peut bénéficier de l’accompagnement de l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et des Jeunes (ANACEJ), organisation reconnue comme animateur d’un réseau national d’acteurs et d’élus «enfance jeunesse».



L’adhésion à l’ANACEJ permettra à la Ville de bénéficier d’un soutien pour le développement du CCEJ. Cela permettra également d’impliquer la commune dans un réseau de villes actives sur cette thématique éducative.