A la Une .. Addictions France : 90% des magasins testés vendent de l'alcool aux mineurs

L’enseigne de supermarché Lidl a été condamnée par le tribunal correctionnel de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) le 8 décembre dernier à 5000€ d’amende pour avoir vendu de la vodka à un jeune de 16 ans juste avant qu’il ne se tue à scooter. La mère du jeune homme considérait Lidl responsable de l’accident de son fils en mai 2021 à Urrugne, dans la banlieue de Bayonne. Cette actualité fait écho à l'expérimentation menée par l’association Addictions France où 9 mineurs sur 10 ont pu acheter de l'alcool dans des magasins choisis au hasard. Par La rédaction - Publié le Jeudi 22 Décembre 2022 à 08:29

Pour la première fois en France, le 8 décembre dernier, une enseigne de la grande distribution a été condamnée pour ne pas avoir respecté la législation sur la vente d’alcool aux mineurs. C’est la mère de Killian, 16 ans, qui a porté plainte contre Lild, après l’accident de son fils en mai 2021 à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques) alors qu’il était au guidon de son scooter.



L’adolescent avait acheté deux bouteilles de vodka vers 13h, et les avait bues avec un ami. A 18h, il heurte un poteau, après avoir été heurté par son camarade, et meurt sur le coup. Son autopsie révélera un taux de 0,56 g par litre de sang. Pour la justice, le lien entre ces deux événements est donc avéré, une victoire pour la partie-civile. Les magistrats du siège ont donc décidé de suivre les réquisitions du parquet, qui avait demandé une peine de 5000€ d’amende. Lidl a annoncé faire appel de la décision.



Une interdiction trop peu respectée en France

Ce fait-divers relance le débat sur la facilité pour les mineurs de se procurer des produits, normalement interdits avant 18 ans. Ainsi l’étude de 2021 lancée par l’association Addictions France est révélatrice d’un problème de fond.



L’association a réalisé près de 400 achats tests par des mineurs dans deux départements de l’Hexagone, le Finistère et la Loire-Atlantique. Dans 9 cas sur 10, les jeunes n’ont aucun souci à acheter de l’alcool, même quand il se trouve derrière le comptoir des caisses. Pire, même lorsqu’une pièce d'identité est demandée, dans 6 cas sur 10 les mineurs repartent quand même avec de l’alcool.



Pourtant, plus la consommation d’alcool est précoce, plus les individus ont une chance de développer des consommations à risques. Preuve d’une certaine permissivité de la législation, 44% des mineurs de 17 ans déclarent une alcoolisation importante dans le mois (plus de 5 verres en une même occasion).