A la Une .. Addictions : Contrôles renforcés des ventes aux mineurs à La Réunion

La préfecture de La Réunion indique dans un communiqué que La Réunion, aux côtés de trois autres territoires français, a été sélectionnée par la MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) pour la mise en œuvre d’une expérimentation relative au respect des interdictions de vente d’alcool, de tabac, de produits du vapotage et de jeux d’argent et de hasard aux mineurs : Par NP - Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 à 15:17

"Expérimentation visant à renforcer l’interdiction de vente d’alcool, de tabac, de produits du vapotage et de jeux d’argent et de hasard aux mineurs



Les conduites addictives demeurent un problème majeur de société et de santé publique à l’île de La Réunion, en raison des dommages sanitaires et sociaux qu’elles induisent et de leurs conséquences en termes d’insécurité notamment.



Protéger les mineurs



L’accessibilité des produits demeure très forte pour les jeunes consommateurs, qui sont par ailleurs très réceptifs et exposés à la publicité. Malgré les interdictions, la vente d’alcool et de tabac aux mineurs demeure une réalité.



Dans ce contexte, le respect des interdits protégeant les mineurs est fondamental pour limiter et retarder les expérimentations des produits, le niveau des consommations et les conséquences dommageables pour les individus et la société. Outre les dommages sur les processus de maturation cérébrale, la précocité des expérimentations favorise la consommation régulière et les dépenses ultérieures.



Pour que ces réglementations soient respectées par les professionnels, la mise en œuvre de contrôles systématiques et réguliers accompagnés de sanctions graduées et dissuasives est toujours nécessaire.



C’est bien dans ce cadre précis que La Réunion est sélectionnée par la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives pour la mise en œuvre d’une expérimentation.



La Réunion, aux côtés de trois autres territoires français, a été sélectionnée par la MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) pour la mise en œuvre d’une expérimentation relative au respect des interdictions de vente d’alcool, de tabac, de produits du vapotage et de jeux d’argent et de hasard aux mineurs.



Afin de piloter cette expérimentation, le premier comité technique MILDECA dédié s’est réuni en distanciel le 13 Octobre 2021, sous la présidence de Camille Dagorne, sous-préfète chargée de mission Cohésion sociale et jeunesse, cheffe de projet régional MILDECA. Y ont participé : un représentant de la MILDECA nationale, un représentant de l’ARS (Agence régionale de santé), les représentants des forces de sécurité (COMGENDRE, direction départementale de la sécurité publique, direction régionales des douanes) et les acteurs de la justice (Procureure de Saint-Pierre, PJJ) ainsi que des associations spécialisées (SAOME (Santé Addictions Outre-mer), France Addictions, Fédération Régionale d’Addictologie de La Réunion).





Plan d’action régional



Un plan d’action régional, centré sur l’alcool et le tabac, a été retenu dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet.



Il s’articule autour de 2 axes :



Tout d’abord, un axe "Prévention-Sensibilisation" construit autour d’actions de communication et de sensibilisation ciblées (professionnels, collectivités, jeunes) et grand public.



Ensuite, un axe "Contrôle - Répression" visant à la poursuite de la lutte contre les publicités illicites et à la conduite d’actions de contrôle ciblées des débitants."