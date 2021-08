Courrier des lecteurs Actualité de la philosophie : Ubuntu, philosophie africaine

Par Radjah Veloupoulé - Publié le Vendredi 6 Août 2021 à 10:30

Le mot "ubuntu", issu de langues bantoues du sud de l'Afrique, désigne une notion proche des concepts d'humanité et de fraternité. En Afrique du sud, ce terme a été employé notamment par les prix Nobel de la paix Nelson Mandela et Desmond Tutu, pour dépeindre un idéal de société opposé à la ségrégation durant l'apartheid, puis pour promouvoir la réconciliation nationale. Selon l'archevêque Desmond Tutu,auteur de "The Ubuntu Theology", "quelqu'un d'ubuntu est ouvert et disponible pour les autres" car il a conscience "d'appartenir à quelque chose de plus grand." Une définition commune en donne pour sens "je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous." Le 14ème Dalaï- Lama y voit une similarité avec la notion fondamentale d'interdépendance, et donc que nous devons nous conduire avec le sens de la responsabilité universelle.



Le Président des Etats-Unis, Barack Obama a déclaré le 10 décembre 2013 aux funérailles de Nelson Mandela : "Madiba a compris les liens qui unissent les esprits des hommes. Il a reconnu le fait que nous sommes tous liés les uns aux autres d'une façon que l'oeil ne peut voir; il y a une unité pour l'humanité; c'est en partageant avec les autres et en nous occupant de ceux qui nous entourent que nous nous réalisons. Tout cela est la conséquence d'ubuntu."

Actuellement, une grande occasion nous est donnée de pallier à un individualisme forcené, et à un manque de solidarité patent à l'échelle de la planète : se faire vacciner, contribue à sauver des vies humaines, mais surtout permet, à ce que la maladie ne touche pas, encore une fois, les plus démunis d'entre nous.