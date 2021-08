Actualité de la philosophie : L'interdépendance, le Bouddha

L'interdépendance dans le bouddhisme, est le principe selon lequel aucun objet, être, ou phénomène d'aucune sorte, n'existe indépendamment, seul, sans les autres. La vie, elle-même, est tributaire de facteurs essentiels, tels que l'eau, le soleil, l'oxygène, la terre, et pour revenir à nous, un homme ou une femme ne saurait perdurer sans les autres humains. Bien que "l'enfer c'est les autres", selon la formule de Sartre dans "Les mains sales", l'humanité ne dure que collectivement, et même l'individualisme occidental, très affirmé depuis trois siècles, avec l'émergence du sujet pensant, ne saurait survivre dans un environnement où le vivant ne trouverait plus sa place.



"Nous nous influencons tous mutuellement" soutient le bouddhisme, et chacun de nos actes portera conséquences, à tel point que toute la théorie du karma est basée sur la loi de cause à effet, et nul ne peut échapper à la responsabilité de ses actions, ni en cette vie, ni dans la prochaine, puisque la réincarnation servira à épurer tout ce que nous n'avons pas purger en cette vie présente.



Le virus qui occupe l'actualité mondiale, nous en donne une illustration pertinente. Même si 3 milliards de doses vaccinales ont été injectées dans le monde aujourd'hui,(OMS) la population mondiale étant de plus de 7 milliards, l'immunité collective est loin d'être atteinte. A une échelle moindre, si l'Europe parvenait à vacciner tous ses ressortissants (220 millions vaccinés, actuellement, la moitié, source Commission européenne), elle ne serait pas à l'abri car tant que des non vaccinés circuleront, les mutations du virus se feront indéfiniment. Donc, plus que jamais, nous sommes interdépendants, et sur un territoire aussi restreint que la Réunion, 80% de vaccinés reste le seuil à atteindre pour espérer se sortir de la spirale des variants.



"Agissez bien, tout ira bien, agissez mal, tout ira mal."(le 14 ème Dalaï-lama)