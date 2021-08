Courrier des lecteurs Actualité de la philosophie (8):Le Dharma: le but de la vie, Philosophie de l'Hindouisme

Par Radjah Véloupoulé - Publié le Dimanche 22 Août 2021 à 16:41

Le Dharma, signifie la loi éternelle, le but de la vie et son sens, dans l'hindouisme, religion plusieurs fois millénaires, qui en est à 5122 années, dans son calendrier, depuis la mort de Krishna, huitième incarnation du Dieu Vishnu. Ce Dieu, qui se réincarne, d'âge en âge, lorsque la situation de déchéance morale l'exige, doit prendre la forme de Kalky, pour sa dixième incarnation, la neuvième étant le Bouddha Gautama, il y a 2500 ans. Le Dharma se base sur l'unité des pensées, des paroles et des actes. Toutes ces catégories constituent le Karma, le lien de causes à effets, qui, sans que nous en ayons conscience, constituent notre réalité actuelle. Ainsi, chaque personne doit revivre, les fruits de son karma, jusqu'à sa résolution, dans la vaste dimension du Dharma universel. Aujourd'hui, nous avons affaire à un karma mondial. Le virus Covid connaît une extension et des mutations qui sont directement liées à nos égarements collectifs, ce qui affecte chacun d'entre nous, dans sa santé, et surtout dans le libre arbitre que nous avons de nous protéger, et surtout de protéger ceux que nous côtoyons , c'est à dire, dans la décision de se vacciner, ou non. L'heure n'est plus à la controverse. Chacun, encore une fois, doit faire exercice de sa liberté, et ce, en fonction du Dharma, qui est la perpétuation du vivant humain, ou de son affaiblissement.





