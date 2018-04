[Actualisé] Vaste contrôle de police à St-Denis. 2 interpellations, 39 infractions, 1 policier à l'hôpital

Les policiers de Saint-Denis placés sous le commandement du commissaire Jérôme Besse de la SIAAP (Service d'intervention, d'aide et d'assistance de proximité) procèdent cet après-midi à une vaste opération de contrôle dans le quartier du Chaudron mais aussi du côté du boulevard Lancastel et jusqu'au quartier Vauban.



Les véhicules des forces de l‘ordre sont placés à chaque entrée du quartier pour tenter d’éviter toute tentative de soustraction au contrôle sur la voie publique mais aussi de contrôle de possession de stupéfiants. Les hommes de la Brigade anti-criminalité sont notamment accompagnés des maîtres-chiens. Le secteur est également connu pour ses rodéos sauvages qui causent d’importantes nuisances pour les riverains le dimanche après-midi.



Au Chaudron, qui concentrait une bonne partie du dispositif, un jeune homme s'est débattu lors de son interpellation. De nombreux jeunes ont également fui à l'approche des policiers dans les rues du Chaudron.



21H30 : Le bilan de l'opération fait état de deux interpellations. Un policier a été blessé grièvement. Il a eu la main cassée lors d'une interpellation. Il a été conduit à l'hôpital. Cette opération menée à Saint-Denis ce dimanche s’inscrivait dans la continuité des contrôles anti-pousse menés vendredi et samedi soir. Sur 45 contrôles, 39 infractions, auto et moto confondues, ont été relevées par les policiers à Saint-Denis et Saint-Pierre.