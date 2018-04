[Actualisé] Mouvement de grève jeudi : Des perturbations des services scolaires à prévoir

Saint-Pierre



Suite au mouvement de grève nationale prévue le Jeudi 19 Avril 2018, la Ville de Saint-Pierre informe les parents d’élèves que la restauration scolaire et la surveillance pendant la pause méridienne ne pourront être assurées.



De plus, l’accueil des élèves risque d’être fortement perturbé.



Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments.





Le Port



A la suite d'un appel national à la grève, déposé pour le jeudi 19 Avril 2018, des perturbations sur le fonctionnement du service public de plusieurs écoles sont prévisibles.En conséquence, le service de la restauration, la surveillance de la pause méridienne ainsi que la garderie du soir ne seront pas assurés le jeudi 19 Avril 2018, informe le maire, Olivier Hoarau. "Aussi, nous demandons aux parents de prendre toutes leurs dispositions".





Saint-Denis



La Ville de Saint-Denis vous informe qu'en raison d'un préavis de grève de l'Education Nationale pour la journée du 19 avril 2018, le fonctionnement des écoles pourrait connaitre des perturbations ce jour-là.

Nous vous prions de trouver ci-joint la note de grève de ce mouvement de grève, contenant toutes les informations à destination des parents d'élèves.





CIVIS

Pas de ramassage scolaire pour les maternelles et élémentaires saint-pierroises.

En raison du mouvement de grève nationale prévue le jeudi 19 avril 2018, la CIVIS informe les administrés saint-pierrois que le service de transport scolaire ne pourra malheureusement pas être assuré sur la commune pour les écoles du premier degré (maternelles et élémentaires).



Les parents des élèves concernés sont donc invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments.