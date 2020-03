[Actualisé] Lorsque les militants de Maurice Gironcel adressent doigts d'honneur et gros mots aux militants d'Aline Murin Hoarau

Les militants des candidats font tellement feu de tout bois qu’il arrive qu’ils se croisent sur un même site et à la même heure. C’est ce qui est arrivé ce mardi matin à Sainte-Suzanne.



Alors qu’Aline Murin Hoarau et ses sympathisants marquaient une pause fraîcheur au Parc du Bocage, les militants du candidat et maire-sortant Maurice Gironcel sont venus également quadriller le terrain.



La vidéo enregistrée par la candidate Aline Murin Hoarau, ex-adjointe PCR lors du précédent mandat de Maurice Gironcel, vient illustrer la tension qui jalonne la dernière ligne droite des élections où tous les coups sont permis, ou presque. Il n’y a pas que les militants qui étaient de sortie : doigts d’honneur et gros mots battent le pavé également.



Plus que trois jours de libre expression avant de laisser parler les urnes.



[Mise à jour mardi soir] La candidate Aline Murin Hoarau a porté plainte au cours de la journée de mardi contre les auteurs de ces gestes. Elle nous adresse un droit de réponse détaillant la scène qui s'est déroulée ce mardi matin au Bocage :



"Monsieur Grondin, je tiens à vous préciser que les gros mots et doigts d’honneur étaient exclusivement du côté des partisanes du candidat maire sortant qui nous ont attaqué par des comportements et insultes inacceptables. A aucun moment mes colistiers et moi même ont répondu par les mêmes gestes ignobles et les mots blessants. Nous n’avons pas répondu à la provocation, juste demandé le respect. Il faut que les choses soient dites mais des vérités s’il vous plaît. Il ne s’agit pas de transformer des réalités qui ont pour objectif de troubler les citoyens de Sainte-Suzanne, à des fins purement électoralistes... Mes colistiers qui étaient présents pour mener campagne se sont fait agresser verbalement par quelques énergumènes de l’équipe du maire sortant . Zinfos974 doit publier des informations après vérification des faits et que la présentation soit de bonne foi et impartiale. Aline Murin Hoarau, candidate aux municipales 2020, de la liste J’ai compris: « Ensemble on y va »"