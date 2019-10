Social [Actualisé] La Poste : Mouvement de grève au service courrier de Saint-André Ils sont une trentaine de salarié à manifester devant les locaux du service courrier de la poste à Saint-André. 90% du personnel est en grève aujourd’hui, comme l’explique Loïc Désiré, secrétaire général CGTR- Fédération des salariés des activités postales et des télécommunications. À l’origine de cette mobilisation, une mauvaise réorganisation du service selon le syndicat, qui provoque l’épuisement des salariés.

"Les journées sont beaucoup trop chargées, les facteurs n’en peuvent plus" explique Loïc Désiré, "les heures supplémentaires ne compensent plus la fatigue physique et morale ressentie par le personnel".



Cette fatigue générale serait la conséquence d’une réorganisation "mal faite" du service courrier de la poste de Saint-André. Les grévistes demandent à retrouver un rythme de travail raisonnable.



La directrice du service est allée à la rencontre des manifestant ce matin pour faire savoir qu’elle était disponible pour une réunion de négociations. "Nous demandons également l’embauche en CDI des contrats intérimaires et des contrats de professionnalisation, car nous avons besoin de moyens humains, la distribution du courrier ne se fait pas par automatisation" ironise le syndicaliste.



Si les salariés n’obtiennent pas satisfaction aujourd’hui, ils comptent se réunir pour décider de la suite du mouvement.



Les salariés, après concertation, ont décidé de reconduire leur mouvement de grève demain jeudi 3 octobre.

Charlotte Molina Lu 921 fois







Dans la même rubrique : < > Grève dans l'Education nationale ce jeudi: Des perturbations à prévoir Favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap