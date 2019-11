[Actualisé] Haute-Garonne : Trois véhicules se trouvaient sur le pont au moment de son effondrement

Un pont s'est effondré ce matin vers 8h au nord de Toulouse. Le pont métallique reliait Mirepoix-sur-Tarn et Bessières dans le département de Haute-Garonne. Un camion et une voiture sont tombés dans le Tarn. Selon La Dépêche du Midi, un adolescent de 15 ans qui se trouvait à bord de la voiture tombée dans la rivière est mort.



Les gendarmes et les pompiers sont mobilisés sur place et la départementale 71 est actuellement coupée à la circulation.



Selon les premiers éléments, le pont a cédé au moment du passage d’un poids lourd dont le tonnage était supérieur à la limite autorisée.



Ce pont mesurait 150m de long et 5m de large. Il avait été rénové en 2003 par le Conseil départemental de Haute-Garonne.



Près de trois heures après l'effondrement, le bilan se précise mais demeure provisoire : trois véhicules au moins se trouvaient sur le pont au moment de son effondrement. Arrivé sur les lieux, le procureur de la République de Toulouse déclare qu'un adolescent de 15 ans est mort. A 10H30 locales, selon le SDIS, le bilan provisoire fait état de 9 victimes dont 2 urgences absolues et 4 victimes localisées sur les berges. Un PC interservices est en fonctionnement. 3 hélicoptères sont sur zone.