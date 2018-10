A la Une ... [Actualisé] Grève nationale: La liste des perturbations dans les écoles et services publics

A l'appel des organisations syndicales et en protestation contre la politique sociale du gouvernement, un mouvement de grève générale et nationale est lancé pour ce mardi 9 octobre. De nombreuses perturbations sont donc à prévoir dans différents secteurs.



La commune de Saint-Joseph informe les parents d'élèves que les services de restauration scolaire, de surveillance, d'entretien et de garderie ne pourront pas être assurés dans toutes les écoles de la ville. Par ailleurs, les 3 micro-crèches municipales (Langevin, Vincendo et Centre-Ville) seront également fermées. L'ensemble des parents sont invités à prendre leurs dispositions.

La Ville de Saint-Pierre informe les parents d’élèves que les sites scolaires seront fortement impactés. La restauration scolaire et la surveillance pendant la pause méridienne ne pourront être assurées. L’accueil des élèves risquant d’être perturbé, les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments.



Au Port, au regard des perturbations que ce mouvement va engendrer dans le fonctionnement du service public, nous vous informons que les services de restauration, de surveillance de la pause méridienne et de garderie de fin de journée ne seront pas assurés dans les écoles du Port le mardi 9 octobre 2018.



À Saint-Louis, compte tenu du mouvement de grève nationale le mardi 9 Octobre 2018, les agents communaux affectés dans les écoles primaires assureront un service minimum pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions. La restauration et la surveillance seront assurées. Cependant, la ville ne gère pas les absences des enseignants et demande aux parents de bien vouloir prendre leurs dispositions en cas d'absence des enseignants.



À La Possession, le fonctionnement des services de la ville sera fortement perturbé :

L’accueil périscolaire, la garderie, la restauration scolaire et la surveillance pendant la pause méridienne ne pourront être

assurés pour des raisons de sécurité. De même, à notre demande, il n’y aura pas de transports scolaires pour les élémentaires et les maternelles.

Suite à la déclaration de 100% d’intention de grève du personnel enseignant, les écoles suivantes seront fermées :

- Auguste Lacaussade maternelle

- Auguste Lacaussade élémentaire

Nous invitons donc les parents à prendre les dispositions nécessaires. Pour tout renseignement, s’adresser à : Pôle Vie Éducative au 0262 71 11 00. Le fonctionnement des crèches risque également d’être perturbé. Les parents concernés sont invités à se renseigner auprès de chaque structure mardi matin.



La mairie de Saint-Benoît informe les parents que la restauration et le ramassage scolaire fonctionneront normalement ce jour-là. Elle précise également qu'aucun préavis de grève n'a été émis par les syndicats du personnel communal. Par ailleurs, dans certaines écoles de la commune, plus de 25% des enseignants ont déclaré leur intention de grève. Voici la liste des écoles concernées :

- Ecole maternelle André Hoareau

- Ecole élémentaire de Beaulieu

- Ecole élémentaire de Bras-Fusil

- Ecole élémentaire Denise Salaï

- Ecole maternelle Les Hibicus

- Ecole élémentaire Maxime Fontaine

- Ecole élémentaire Odile Elie

- Ecole élémentaire Raphael Elie

Il est recommandé aux parents de se rapprocher de la Direction de l'école ou de l'enseignant afin de prévoir, si cela est nécessaire, toutes les dispositions pour assurer la garde de leurs enfants.



La municipalité de Saint-Paul informe les parents que le service minimum d’accueil dans les écoles, ne pourra pas être assuré le mardi 9 octobre 2018. L’accompagnement des élèves de classes maternelles, le nettoyage des classes et l’entretien des cours seront fortement perturbés. Les services de restauration scolaire et de surveillance de la pause méridienne ne seront pas assurés. Concernant l’activité périscolaire, nous vous prions de vous rapprocher de l’association présente au sein de l’école. Les parents sont donc invités à prendre leurs dispositions. La municipalité remercie les familles de leur compréhension.



En raison d'un préavis national de grève pour la journée du mardi 9 octobre 2018, la Ville de Saint-Denis informe les parents que le fonctionnement des écoles pourrait connaître des perturbations ce jour-là. Ainsi, certaines écoles ne disposeront pas de service de restauration et de surveillance de la pause méridienne (11h30 à 13h05), notamment les écoles :

- Badamiers | Élémentaire + Maternelle

- Bois-de-Nèfles | Élémentaire

- Joinville | Elémentaire

- Saint-Bernard | Élémentaire

- Centrale | Élémentaire + Maternelle

- Saint-François PK7 | Maternelle

- Ancien Théâtre / Primaire

- Ylang-Ylang / Maternelle

- Eudoxie Nonge / Primaire

- Application Bellepierre / Primaire

Les parents concernés sont donc invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la garde de leurs enfants.

Attention, d'autres écoles pourraient être perturbées.

Numéro info grève : 0262 400 400



Transports scolaires :



Le TCO informe les parents qu’en raison du mouvement de grève nationale prévu pour ce mardi 9 octobre 2018, il n’y aura pas de transports scolaires pour les écoles primaires et maternelles des communes de La Possession, Le Port, Saint-Paul et Saint-Leu.

Pour Trois-Bassins, les élèves de maternelle et de primaire seront transportés normalement, de même que les collégiens et les lycéens de toutes les communes de l’Ouest.

Toutefois, les parents d’élèves sont invités à contacter les établissements pour connaître les conditions d’accueil des élèves.



La CIVIS informe les administrés saint-pierrois que le service de transport scolaire ne pourra malheureusement pas être assuré sur la commune pour les écoles du premier degré (maternelles et élémentaires).

Les parents des élèves concernés sont donc invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments.

Le transport scolaire risque d'être perturbé sur les autres communes de la CIVIS : Saint-Louis, L'Etang-Salé, Petite-Île, Cilaos et Les Avirons.

