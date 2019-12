[Actualisé] Des perturbations annoncées dans les écoles et les services publics jeudi

Social [Actualisé] Des perturbations annoncées dans les écoles et les services publics jeudi Ce jeudi 5 décembre s'annonce bouillant sur le plan social. De nombreux syndicats appellent à la mobilisation générale pour faire obstacle à la réforme du gouvernement sur la question des retraites. A La Réunion, les mairies commencent à prévenir parents d'élèves et usagers que certains services publics risquent d'être perturbés.

Sainte-Suzanne : Suite au mouvement de grève prévu pour la journée du jeudi 5 décembre 2019, le maire de Sainte-Suzanne informe les parents des élèves scolarisés dans les écoles maternelles et primaires de la Ville que le service de restauration scolaire ne pourra pas être assuré pour cette journée. Les parents sont donc invités à prendre toutes leurs dispositions afin de récupérer leurs enfants à l’heure du déjeuner. De même, les services municipaux dans leur ensemble sont susceptibles de connaître des perturbations dans leur fonctionnement. Les astreintes de l’Etat Civil seront toutefois opérationnelles.



Le Port : Écoles, crèche municipale et jardin d’enfants - Un appel national à la grève a été lancé pour le jeudi 5 décembre 2019. Il concerne notamment la fonction publique et a été relayé à l'échelle de notre collectivité. Des perturbations sont à prévoir quant à l’accueil des enfants, la distribution des repas, la surveillance à la pause méridienne ainsi que la garderie. Il est demandé aux parents de s’assurer du fonctionnement des services dans les écoles, la crèche Isnelle Amelin et le jardin d’enfants municipal, avant de déposer leur enfant le jeudi 5 décembre matin.



Saint-Denis : En raison d'un préavis national de grève pour la journée du jeudi 5 décembre portant sur la réforme des retraites, la Ville de Saint-Denis informe les parents que le fonctionnement des écoles et de la restauration scolaire, pourrait connaître de très fortes perturbations ce jour-là. Il est recommandé aux parents de se rapprocher de la Direction de l’école pour connaître les modalités de fonctionnement du service de restauration et de surveillance entre 11h30 et 13h05 et de prendre, le cas échéant, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la garde de leurs enfants. Numéro info grève : 0262 400 400



Saint-Paul : Préavis de grève du jeudi 5 décembre 2019 - pas de restauration scolaire ni de surveillance de la pause méridienne dans les écoles à Saint-Paul : Les services de restauration scolaire et de surveillance de la pause méridienne ne fonctionneront pas. Par ailleurs, les activités périscolaires seront fortement perturbées, nous vous prions alors de vous rapprocher de l'association présente au sein de l'école. Les parents sont donc invités à prendre leurs dispositions. La municipalité remercie les familles de leur compréhension.



Saint-Joseph : En raison du mouvement de grève national prévu le jeudi 05 décembre 2019, la commune de Saint-Joseph informe les parents d'élèves de toutes les écoles de la ville que les services de restauration scolaire, de surveillance, d'entretien et de garderie ne pourront pas être assurés. Par conséquent, nous invitons l'ensemble des parents à prendre leurs dispositions, le service minimum ne pouvant être assuré dans aucune école. Nous remercions les parents de leur compréhension. ludovic.grondin@zinfos974.com Lu 8764 fois







