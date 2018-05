[Actualisé] Des perturbations à prévoir mardi dans les écoles

Saint-Pierre : Suite au mouvement de grève nationale prévue le mardi 22 mai, la Ville informe les parents d’élèves que la restauration scolaire et la surveillance pendant la pause méridienne ne pourront être assurées à cette date. De plus, l’accueil des élèves risque d’être fortement perturbé. Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments.



Sainte-Suzanne informe les parents d’élèves que des perturbations sont à prévoir dans les établissements scolaires de la commune. "Nous vous informons également que la restauration scolaire ne sera pas assurée et que les crèches municipales seront également fermées. Les parents sont donc priés de prendre toutes leurs dispositions."



Saint-Louis : "Un préavis de grève nationale a été lancé pour le mardi 22 mai 2018. Il concerne la fonction publique et a été relayé à l'échelle des collectivités. Des perturbations sont possibles sur le fonctionnement du service public dans les écoles. Nous informons les parents d’élèves que le service de la restauration, la surveillance de la pause méridienne et les activités périscolaires risquent d'être perturbés ce mardi et le maire, Patrick Malet, invite les parents à prendre les dispositions nécessaires."