Société Actualisé - Cyclone Emnati : Les centres d'hébergement ouverts à La Réunion

A l’approche du cyclone Emnati, les communes s’activent pour l’ouverture des centres d'hébergement d’urgence dont la liste et les numéros utiles sont à retrouver ici. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 20 Février 2022 à 06:45

Les communes de l’île commencent à communiquer sur la mise à disposition prochaine de centres d’hébergement et rappellent les numéros d'urgence à contacter en cas de nécessité.

La ville de St-Joseph a décidé d'activer son Plan Communal de Sauvegarde dès 18h ce samedi 19 février.



La population est informée de :

- l'ouverture de la ligne d'appel d'urgence (Centre de Commandement) au 0262 35 80 00

- l'ouverture pour cette nuit de 3 centres d'hébergement à l’École du Centre, l’École primaire de Vincendo et à l'Ecole de Grand Galet.



Équipements sportifs et culturels pour la journée de dimanche 20 :

- fermeture de la Médiathèque

La ville de Sainte-Marie informe de la mise en place de son Dispositif de Sécurité Communal (DISSECOM) à partir de 08 heures ce dimanche 20 février 2022. Le dispositif assure une vigilance renforcée sur l’ensemble du territoire communal. *



Dès le déclenchement du DISSESOM, toutes les opérations de secours et d’assistance, seront pilotées depuis le Centre Technique communal et une permanence sera assurée 24h/24h au 0262.53.84.38 ou 0262.53.84.62, pour informer et orienter les administrés.



Dans la matinée, la Ville activera plusieurs centres opérationnels sur le territoire, avec des équipes de permanences qui mèneront des interventions rapides en fonction des secteurs. Par ailleurs, les centres d’hébergement d’urgence seront ouverts progressivement, suivant l’évolution de la dégradation des conditions météorologiques et des besoins identifiés.



• CASE DU CENTRE VILLE : 6, rue du Frère Scubilion

• MAIRIE ANNEXE RIVIERE DES PLUIES : 166, rue Roger Payet

• MAIRIE ANNEXE GRANDE MONTEE : 16, rue des 2 fontaines

• MAIRIE ANNEXE TERRAIN ELISA : 5, rue des Dahlias

SALLE POLYVALENTE DE DUPARC : 25/41, rue Marcel Goulette Duparc



Nous invitons les administrés à faire preuve de prudence, à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité en vigueur et à se tenir informés régulièrement de l’évolution de la situation.