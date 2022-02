A la Une . Actualisé - Cyclone Batsirai : Les centres d'hébergement ouverts à La Réunion

A l’approche du cyclone Batsirai, les communes s’activent pour l’ouverture des centres d'hébergement d’urgence dont la liste et les numéros utiles sont à retrouver ici. Par Sophie Fontaine - Publié le Mardi 1 Février 2022 à 18:29

Les communes de l’île commencent à communiquer sur la mise à disposition prochaine de centres d’hébergement et rappellent les numéros d'urgence à contacter en cas de nécessité.

Le Maire de La Plaine des Palmistes vous informe que le centre d’hébergement de la ville est armé pour prévenir d’une dégradation météo significative et qu’il sera activé au besoin. Il s’agit de la salle des fêtes les Goménolés situé près du stade. Les équipes sont d’ores et déjà sur le qui-vive pour y intervenir. Le poste de commandement du PC ORSEC et les équipes d’intervention seront basés en mairie. Vous trouverez ci-après les numéros utiles à garder à proximité, voire à enregistrer dans vos téléphones portables afin que vous puissiez réagir en cas d’urgence. Tenez vous informés de l’évolution de la situation au travers des médias officiels et respectez les consignes qui seront diffusées.



N’entreprenez pas de randonnée ou de balade qui pourrait vous isoler des moyens de secours. Les sols étant déjà bien gorgés d’eau arriveront vite à saturation, les radiers pourraient vite être submergés, des arbres se coucher et couper des routes, rendant difficile l’accès aux secours.

Mairie de Saint-Denis : En prévision de l’alerte Orange qui sera déclenchée demain, mercredi 2 février à partir de 6h, la Ville rappelle que le fonctionnement normal de ses services sera maintenu, à l’exception de l’accueil des enfants dans les écoles, crèches et centres aérés. Il est demandé aux parents de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la garde de leur.s enfant.s. Les agents communaux seront présents à leur poste de travail notamment pour sécuriser leur outil de travail.

Les centres d’hébergement principaux de la ville seront prêts à accueillir les dionysiennes et les dionysiens en difficulté en cas de passage en alerte rouge.

· Le centre de Champ-Fleuri sera mis à disposition des familles, qui seraient contraintes de quitter leur domicile durant le passage du cyclone, en lien avec les services de secours.

· Les personnes sans abris pourront rejoindre le gymnase des Deux-Canons à Sainte-Clotilde, afin qu’elles puissent se mettre en sécurité.

· Un centre de vie, dont l’accès sera organisé par les équipes du SAMU, sera également mis à disposition des personnes médicalisées sous assistance électrique. Il permettra d’assurer le bon fonctionnement des appareils médicaux quelles que soient les conditions climatiques extérieures en garantissant une alimentation électrique constante.

En cas de passage en alerte rouge, ou si les conditions en alerte orange sont trop dégradées, la Ville de Saint- Denis enclenchera un standard téléphonique pour l’hébergement d’urgence. Cette ligne sera accessible au 02 62 40 06 64. Elle est pour l’heure fermée. Son ouverture vous sera communiquée ultérieurement si elle devenait nécessaire.