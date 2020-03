[Actualisé] 4 cas de Coronavirus à La Réunion, 55 personnes en confinement : ARS et préfecture font le point

La préfecture et l’Agence régionale de santé confirment deux nouveaux cas de coronavirus-covid 19 à La Réunion, portant à trois le total de cas confirmés à La Réunion.Jacques Billant, préfet de La Réunion, et Martine Ladoucette, directrice de l’Agence régionale de santé, font un point de situation ce jeudi à l'ARS."Le travail de l'ARS a permis d'avoir une cartographie claire de la situation et notamment des cas-contact des trois personnes touchées par le coronavirus", a commenté Jacques Billant. Pour rappel, le premier cas de coronavirus concerne un homme de 80 ans, de retour à La Réunion après une croisière aux Bahamas et un transit à Paris avec un groupe de 34 personnes.Pour les deux autres cas avérés, il s'agit de deux personnes de 78 ans et de 37 ans. Le plus âgé est lié au groupe de la croisière dans les Bahamas et le second est revenu à La Réunion après un séjour en métropole. Le second cas a partagé repas 3e âge dimanche 8 mars. Repas pendant lequel 28 autres personnes étaient présentes. Les deux nouveaux cas se situent sur Saint-Denis.Le troisième cas est une femme de 37 ans, qui n'a aucun lien avec le groupe de croisiéristes. Elle est revenue à La Réunion le 11 mars après un séjour en métropole. Présentant des symptômes, elle a appelé le Samu-centre 15 dès son arrivée.8 personnes ont déjà fait l'objet d'un prélèvement, 20 personnes sont en attente de prélèvement "dans un esprit de précaution", explique Martine Ladoucette.Au total, 55 personnes sont actuellement en confinement. Des personnes qui sont considérées comme co-exposées au virus.Les 3 cas sont actuellement suivis au service pneumologie du CHU nord. Ils sont dans un état stable.Pour l'instant, La Réunion reste au stade 1. "Nous n'avons pas de chaîne de transmission locale qui justifie d'un passage en niveau 2", indique-t-il.Le préfet rappelle toutefois la mise en place de "mesures transitoires", notamment l'interdiction des visites dans les Ehpad et dans les unités de soin longue durée.Les opérations de chirurgie lourde ne présentant pas de caractère d'urgence vont par ailleurs être déprogrammées au CHU nord, a annoncé l'ARS.