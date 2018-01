Activités de vacances ludiques et récréatives au Case de Laperriere

Les jeunes du secteur de la Grande Fontaine, Laperriere et Tour des Roches ont eu droit à des activités de vacances ludiques et récréatives depuis le 08 janvier au Case de Laperriere.



Mme LAHISAFY, en charge de ce projet avec divers intervenants et animateurs PAO, a eu à cœur d’organiser ce mini centre fait d’activités manuelles, de danse, de football, de jeux de société ou encore de contes créoles, sans oublier la randonnée au Chemin Pavé.



Une action plébiscitée par les enfants et qui se termine le 26 janvier prochain.