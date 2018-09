Activité stable au volcan après deux semaines d'éruption

L’éruption débutée il y a deux semaines se poursuit. L’intensité du trémor volcanique reste stable. Aucun séisme volcano-tectonique ni déformation n’ont été enregistrés vendredi ou au cours de la journée.



L’activité se maintient donc dans le cône éruptif fermé depuis mardi. Les coulées s’y échappent par le sud via un tunnel principal et "ressortent par des résurgences situées à environ 150-200m en aval au sud du cône. Le bras Est n’est plus actif depuis deux jours", indiquait hier l’OVPF.



"L’activité éruptive se déroulant désormais principalement en tunnels de lave, les détections de points chauds anomaliques sont de plus en plus difficiles et par conséquent ces valeurs de débits sous-estimées", note l’équipe ce samedi.