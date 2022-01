A la Une . Activité cyclonique : deux zones suspectes, les premières prévisions

Un système dépressionnaire pourrait se former d'ici ce week-end, mais les outils des prévisionnistes le voient s'approcher des côtes malgaches. Une autre zone suspecte pourrait elle se développer plus lentement dans le courant de la semaine prochaine. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 18 Janvier 2022 à 14:51

L'activité cyclonique devrait se faire plus importante durant la deuxième moitié du mois de janvier 2022. Deux zones suspectes pourraient devenir des tempêtes tropicales. Il n'y a pour l'instant aucun risque pour La Réunion.



Le premier minimum dépressionnaire devrait commencer à prendre forme à partir de jeudi avant d'évoluer plus rapidement dès samedi. Mais la zone suspecte devrait à ce moment-là se trouver plus proche des côtes de Madagascar, selon le Centre météorologique régional spécialisé. Le système pourrait alors traverser la Grande Île pour arriver dans le Canal du Mozambique où le risque de formation de tempête serait alors plus sérieux.



Une autre zone suspecte se trouve actuellement à plus de 1.500 kilomètres de La Réunion. Le risque de formation d'une tempête est très faible jusqu'à la fin de la semaine. Mais le CMRS explique qu'un développement lent de cette circulation est possible à partir de dimanche. Il n'y a pour l'instant aucune hypothèse formulée quant à son déplacement.