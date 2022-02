La grande Une Activité cyclonique : Une nouvelle zone suspecte sous surveillance

Le Centre météorologique régional spécialisé explique qu'une tempête tropicale pourrait se former loin à l'Est de La Réunion ce week-end. Par NP - Publié le Mercredi 9 Février 2022 à 09:08

Une tempête tropicale s'est formée juste après le passage du cyclone tropical Batsirai au Nord de La Réunion. Le système tropical baptisé Cliff perd petit à petit en intensité et s'évacue au sud loin des terres habitées.



Le Centre météorologique régional spécialisé précise que ex-Batsirai, actuellement au stade de dépression post-tropicale, et la "dépression se comblant" Cliff devraient totalement se dissiper dans les prochains jours. Les conditions devraient alors progressivement devenir favorables à la formation de tempête tout le long du bassin, entre la côte Est de l'Afrique et l'Australie.



Une zone est particulièrement surveillée par les services météorologiques à l'extrême Est du bassin Sud-Ouest. La probabilité de formation d'une tempête dans ce secteur est pour l'instant de moins de 30% pour ce week-end.